東プレは1月30日、ゲーミングキーボード「REALFORCE GX1 Keyboard」のマイナーチェンジモデル「REALFORCE GX1 Plus Keyboard」（以下、GX1 Plus）を発表した。2月6日に発売する。価格は35,200円。

REALFORCE GX1 Plus Keyboard。72種類の発光パターンをプリセット搭載する

GX1 Plusキーボードは東プレ独自の静電容量無接点方式スイッチを採用したゲーミングキーボード。現行モデル「GX1」から操作性向上を図り、キーキャップ素材を、耐久性が高く触った感触もよいPBT（ポリブチレンテレフタレート）樹脂に変更した。また、ケーブルを直出しから脱着式ケーブルに変更し、持ち運びやすくしている。

ケーブルが着脱式になり持ち運びやすくなった

キーボードの性能面ではポーリングレートを1,000Hzから8,000Hzにアップグレード。FPSなど精密な操作が求められるゲームプレイ時の正確性を向上させた。同時入力を無効化し後から押された片方の入力のみ有効となるKill Switch機能では、従来2ペアのみ組み合わせ可能だったが、GX1 Plusでは8ペアの組み合わせに対応している。

このほか、天板プレートはGX1で好評だったスチームフレームに、肌触りの良いパウダーコーティングを施し、高級感あるダークグレーカラーとしている。

キー入力がオンになる位置を、0.1mm～3.0mm内で0.1mm刻み／30段階で設定できるAPC機能、キースイッチのオンからオフ、オフからオンの作動点を0.1mm単位の移動量で設定できるDynamic mode機能、全キー同時押し／Nキーロールオーバー対応などは従来モデルから引き継いで搭載する。

ラインナップは、日本語配列91キーの「X1PC11」（キー荷重45g）と「X1PC13」（キー荷重30g）、英語配列87キーの「X1PD11」（キー荷重45g）と「X1PD13」（キー荷重30g）の4製品。X1PC11およびX1PC13はかな印字無しとなる。

キーストロークは4.0mm、ケーブル長さは1.8m。サイズはいずれも142.1×365×38.2mm、重さは約1.2kg。