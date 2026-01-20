LINEヤフーは1月20日、「Yahoo!検索」内のチャット形式で情報を深掘りできる「AIアシスタント」機能に、チャット履歴の閲覧機能を追加した。

今回のアップデートにより、最初の質問がされたチャット開始日から3か月分のチャット履歴を一覧表示できるようになる。これにより、過去に行った質問を簡単に振り返ることができるだけでなく、過去のチャットの続きからやり取りを再開できる。

今後、会話内容を生成AIが要約・タイトル化し、チャット履歴の一覧をよりわかりやすく表示する機能も提供予定だ。

チャット履歴の確認方法

また、AIアシスタント機能の入力方法として、これまでのテキスト入力に加え、音声入力にも対応。スマートフォンまたはPCの端末設定ならびにブラウザやアプリのマイク設定を有効にする必要がある。音声入力機能は、利用ブラウザによっては対応していない場合がある。

チャット履歴を閲覧するには、AIアシスタント画面左上のメニューアイコンから「チャット履歴」を選択する。履歴一覧から過去のチャットを選択すると、そのチャットの内容が表示され、続きから会話を再開できる。チャット履歴は2026年1月13日以降のものが順次表示される。

音声入力機能の操作方法

AIアシスタント機能(音声入力、チャット履歴、自由入力)を利用するには、Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要。13歳未満の利用は控えることが推奨されている。