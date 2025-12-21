2025年もいよいよクリスマスがやってきます。今年もGoogleやNORAD（北アメリカ航空宇宙防衛司令部）、航空機追跡サイト「flightradar24」などでサンタクロースの居場所をリアルタイムで追跡できそうですよ。

Googleのサンタクロース追跡サイト「Google Santa Tracker」

Googleのサンタクロース追跡サイト「Google Santa Tracker」ではクリスマスにまつわるミニゲームや音楽、豆知識などを楽しめるほか、サンタクロースがそりに乗る準備をするアニメーションなども再生できます。カラフルなイラストは見た目も華やか。豊富なコンテンツが揃えられています。

NORADの「NORAD Tracks SANTA」は、前身であるCONAD（中央防衛航空軍基地）が1955年にサンタクロース追跡を開始したことがはじまりとなる老舗サンタ追跡サイト。1958年にCONADに代わって創設されたNORADもこの任務を引き継ぎ、2025年のクリスマスも、レーダーや人工衛星などを駆使してサンタクロースを追いかけます。

NORADのサンタクロース追跡サイト「NORAD Tracks SANTA」

「flightradar24」は航空機のフライト情報を確認できるWebサイトですが、12月23日から25日にかけてトナカイと一緒にソリで空を飛びまわるサンタクロースの姿が見られるとか。同サイトは地上や衛星の通信、そしてトナカイの角を追加の中継アンテナとしてサンタさんの飛行を追跡します。サンタさんの出発後にSANTA1、HOHOHO、R3DNO53といったキーワードで検索すると、サンタさんのソリ（機体）を確認できるといいます。

各追跡サイトで表示されているカウントダウンを逆算すると、「Google Santa Tracker」では12月24日19時から、「NORAD Tracks SANTA」では12月24日18時から、サンタクロースがそりで出発する様子を見られそう。また「flightradar24」のSanta Trackerページでは、サンタクロースは12月23日午前8時 (UTC時間。日本時間では2025年12月23日17時）に北極を出発するとのことです。