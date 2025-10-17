ベンキュージャパンは10月17日、4K短焦点スマートホームプロジェクター「TK705STi」と「TK705i」を10月22日から発売すると発表した。価格はオープンで、直販価格は「TK705STi」が24万9,000円、「TK705i」が22万9,000円。同日より予約販売を開始し、11月3日までの会員登録限定で15％オフクーポンを配布する。

「TK705STi」は短焦点設計で、わずか約1.8mの距離から100インチの映像を投影できるプロジェクター。「TK705i」は通常焦点で、約2.2mの距離から100インチを投影可能。いずれも都市の狭小な住空間でも大画面を楽しめるよう設計されている。

映像品質は4K UHD解像度でコントラスト比600,000:1、Rec.709カバー率98％の色域を備える。3,000ANSIルーメンの高輝度により、明るいリビング環境でも鮮明で色鮮やかな映像を表示できるとしている。

BenQ独自のCinematicColor技術で忠実な色再現を実現し、HDR-PRO技術によって映像の深みと立体感を強化。MEMC（Motion Estimation(動き推定)とMotion Compensation(動き補償)の略）搭載で動きの速いシーンでも残像感を抑え、滑らかに再生する。

MEMCにより残像感を抑える

設置の自由度も高く、オートフォーカス、自動台形補正、自動シネマモード、自動スクリーンフィットなど8つの自動調整機能を搭載。天吊りや逆置き、調整式フットに対応し、天吊り用のネジ穴が本体に一体化されているためスッキリとした外観を実現した。別売りのスタンドでさらに滑らかな位置変更が可能だ。

天吊りや逆置きにも対応するなど柔軟な設置が行える

OSはGoogle TVを内蔵し、Netflix、YouTube、Disney+をはじめ15,000以上のアプリにアクセス可能。4K/60Hzの低遅延入力とHDRゲームモード搭載により、RPGやFPSなど各ジャンルのゲームに最適化した映像表現を楽しめる。

主な仕様は、投写距離がTK705STiで約1.8m（100インチ時）、TK705iで約2.1m（100インチ時）。コントラスト比は600,000:1、輝度は3,000ANSIルーメン、最大解像度は4K UHD（3,840×2,160）。台形補正機能は縦横自動補正に対応している。

インタフェースはHDMI、USB、オーディオ出力を備える。本体サイズは229.2×168.2×249.7mm、重さは約3.8kg（どちらも本体のみの数値）。カラーは両機種ともシルバー。付属品としてリモコンが同梱される。