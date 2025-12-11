「AMD Radeon Software Adrenalin 25.11.1」公開。FSR Redstone正式リリース、Radeon RX 9000シリーズで

米AMDは12月10日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 25.12.1」を公開した。かねてから開発してきたFSR Redstoneシリーズが正式に導入されている。

AMD Radeon RX 9000シリーズ向けに、描画支援機能における最新バージョン「FSR Redstone」を導入するドライバアップデート。FSR 4を改称した超解像機能「FSR Upscaling」、フレーム生成「FSR Frame Generation」、レイトレーシング高速化機能「FSR Ray Regeneration」、グローバルイルミネーションの強化「FSR Radiance Caching」を利用できるようになる点が特徴で、GPUが統合する推論コアを活用してAIを用いて高品質・高性能だとしている。そのほか、新ハードウェアとして「Radeon AI PRO R9600D」「Radeon AI PRO R9700S」をサポートした。

修正した不具合

Radeon Anti-Lag 2オプションが、Radeon Anti-Lag 2 が有効になっている状態で『Counter-Strike 2』（DX11）を一部のAMDグラフィックス製品（例：Radeon RX 9070 XT）でプレイしている場合には利用できない場合があった。

ディスプレイのスタンバイ状態時に、高帯域幅 HDMI 2.1ディスプレイを使用している場合、断続的なシステムクラッシュが発生することがあった。

ゲーム内 Radeon オーバーレイを使用している際に、アプリケーションが断続的にフリーズする現象が発生する場合があった。

Radeon RX 9000 シリーズ製品で『ARC Raiders』をブルーゲートマップでプレイしている場合、アプリケーションが断続的にクラッシュする現象が発生することがあった。

