パソコン工房、マット仕上げの3.5インチストレージ用外付けケース

ユニットコムは11月26日、周辺機器ブランド「パソコン工房セレクト商品」から3.5インチ SATA HDDケースを発売した。カラーバリエーションにはゴールドとシルバーを用意する。
3.5インチストレージを別途組み合わせることで、外付け化できるケース。対応インタフェースはUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)で、USB端子の形状はType-B。使うには同梱のACアダプタを利用する必要がある。サイズは幅120mm×高さ28mm×奥行185mm。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
エレコム、ガラステーブルでも使える高性能マウス 高速スクロール機能も搭載
東プレ、REALFORCE新シリーズ「R4」20機種を10月15日発売 - R3は生産終了へ
パソコン工房、31種類の精密ドライバーセット - 1,280円
【CEATEC 2025】REALFORCE R4キーボードをいち早く体験！ 注目ブースまとめ
Xiaomi、ゲーミングモニター2機種を発売 - 最大200Hzリフレッシュレート搭載
プリンタ、キーボード、マウスから、ネットワーク機器、USB小物などの新製品まで、パソコン周辺機器に関するさまざまな情報を発信。