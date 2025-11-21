楽天モバイルは11月21日、FCNTの最新スマートフォン「arrows Alpha」（アローズ アルファ）の販売を開始した。端末価格は69,900円。MNPでRakuten最強プランかRakuten最強U-NEXTを契約すると、最大26,000ポイントが還元され、実質43,900円で購入できる。

arrows Alphaは、タフネス性能を特徴とするFCNTの最新スマートフォン。1.5mの高さからコンクリートに落下させても画面が割れにくい構造のボディ、スマホでは最高水準の防塵防水性能、ハンドソープでの丸洗いに対応するなど、群を抜く耐久性を備える。

SoCはDimensity 8350 Extremeを搭載する。メモリーは12GB、ストレージは512GBと大容量で、サクサク使える点も特徴とする。ディスプレイは6.4インチで、最大144Hzのなめらか表示に対応する。

独自開発のAI「arrows AI」を搭載し、スマホの設定をしたい場合にAIに尋ねると直接設定画面が開けるようにしたのもユニーク。年内には、スマホにたまったLINEなどの通知をAIが要約するといった新機能もアップデートで追加する予定。

カメラ機能にもAIを用いている。夜景ポートレートを実行した際はAI背景ぼかしが働き、撮影後に人物を明るく仕上げつつ背景の点光源を大きくぼかすなどの処理を自動で実行し、見栄えのする仕上がりにできる。デジタルズーム時の画質をAIで高精細化する機能も備えた。

バッテリー容量は5,000mAhで、フル充電状態だと約2日持つほか、約35分でフル充電できる急速充電機能も搭載する。