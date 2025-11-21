FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、「ブラックフライデーセール」を開始した。新世代ゲーミングPC「FREXAR」をセール価格で販売するほか、通常のゲーミングPCや各種ゲーミングデバイスも特価で取り揃える。12月5日15時まで。

期間限定のパソコン特価セール。今回、「FREXAR」が初めてセール対象として登場した。FREXARは、高品質パーツを厳選搭載する同社の次世代ゲーミングPCで、「標準3年保証」や「年1回無料点検」、購入から3カ月以内の故障時には新品交換対応といった充実したサポート体制も特徴だ。セールでは、FREXARを特別価格で提供するとともに、モニター・マウス・キーボードを組み合わせたセットモデルも展開する。

また、FREXAR以外にも、ゲーミングPC各種やゲーミングデバイスセット、ゲーミングチェアなどをブラックフライデー限定の特別価格で取り揃える。詳細は、こちらのリンク先の同社「ブラックフライデーセール」特設サイトで確認いただきたい。

以下、セール注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FREXAR：FRZAB860W/BF2」 セール価格331,800円(税込)

・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265KF

・水冷CPUクーラー (FREXAR 360 ARGB、ホワイト)

・Zシリーズ専用ホワイトPCケース

・インテル B860 マザーボード (MSI製)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial製)

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製、ホワイト)

・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM (ホワイト)

・3年間センドバック保証

・購入特典：FREXAR タンブラーをプレゼント

モデル名「FREXAR：FRXAB850B/BF2」 セール価格316,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (ID-COOLING FROZN-A620-PRO-SE-ARGB、ブラック)

・Xシリーズ専用ブラックPCケース

・AMD B850 マザーボード (ASUS製)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial製)

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製、ブラック)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM (ブラック)

・3年間センドバック保証

・購入特典：FREXAR タンブラーをプレゼント

ほかブラックフライデーのアウトレットセールとして、Core i3-12100搭載の「FRCSH610P/BF1/O」が数量限定で89,980円、1万円台前半でゲーミングチェアの数量限定販売なども用意している。