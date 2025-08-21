KDDI／沖縄セルラーは11月1日より、UQ mobileの料金プランの月額料金改定（値上げ）と月間データ容量の増量を実施する。また改定後は、通常月額1,650円の「au Starlink Direct専用プラン」が月額550円で利用できるようになる。
値上げ幅は220円／110円の2段階
今回の改定では、今後UQ mobileに加入するという人だけでなく、UQ mobileに加入済みで現在利用しているという人も影響を受ける。改定内容は、月額料金の引き上げ幅が220円／110円のいずれかで、220円の値上げとなるプランは月間データ容量が2GB増量され、110円の値上げとなるプランは月間ｄエータ容量が1GB増量される。なお、現行のコミコミプランバリュー／トクトクプラン2は改定の対象外。
220円の値上げとなるプラン
|対象料金プラン
|月額料金
|データ容量
|現在
|11月1日以降
|現在
|11月1日以降
|コミコミプラン＋
|3,278円
|3,498円
|33GB
|35GB
|コミコミプラン
|3,278円
|3,498円
|20GB
|22GB
|トクトクプラン
|3,465円
|3,685円
|15GB
|17GB
|くりこしプランM +5G／くりこしプランM
|2,728円
|2,948円
|15GB
|17GB
|くりこしプランL +5G／くりこしプランL
|3,828円
|4,048円
|25GB
|27GB
|スマホプランM
|3,278円
|3,498円
|9GB
|11GB
|スマホプランL
|4,378円
|4,598円
|14GB
|16GB
|スマホプランR
|3,278円
|3,498円
|10GB
|12GB
|おしゃべりプラン・ぴったりプランM
|4,378円
|4,598円
|6GB
|8GB
|おしゃべりプラン・ぴったりプランL
|6,578円
|6,798円
|14GB
|16GB
110円の値上げとなるプラン
|対象料金プラン
|月額料金
|データ容量
|現在
|11月1日以降
|現在
|11月1日以降
|ミニミニプラン
|2,365円
|2,475円
|4GB
|5GB
|くりこしプランS +5G／くりこしプラン S
|1,628円
|1,738円
|3GB
|4GB
|スマホプランS
|2,175円
|2,288円
|3GB
|4GB
|おしゃべりプラン・ぴったりプランS
|3,278円
|3,388円
|2GB
|3GB
|データ高速プラン
|1,078円
|1,188円
|3GB
|4GB
|データ高速＋音声通話プラン
|1,848円
|1,958円
|3GB
|4GB
|データ無制限プラン
|2,178円
|2,288円
|無制限
|データ無制限＋音声通話プラン
|2,948円
|3,058円
|無制限
UQ mobileの全プランでau Starlink Directを月額550円で利用可能に
今回の改定に合わせ、UQ mobileのすべての料金プランにおいて、端末から衛星への直接通信を行うau Starlink Direct専用プランが、これまで月額料金1,650円だったところ、550円で利用できるようになる。
au Starlink Directの利用には別途申し込みが必要。また、端末が対応している必要があり、対応機種はauのWebサイトで確認できる。