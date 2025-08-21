KDDI／沖縄セルラーは11月1日より、UQ mobileの料金プランの月額料金改定（値上げ）と月間データ容量の増量を実施する。また改定後は、通常月額1,650円の「au Starlink Direct専用プラン」が月額550円で利用できるようになる。

値上げ幅は220円／110円の2段階

今回の改定では、今後UQ mobileに加入するという人だけでなく、UQ mobileに加入済みで現在利用しているという人も影響を受ける。改定内容は、月額料金の引き上げ幅が220円／110円のいずれかで、220円の値上げとなるプランは月間データ容量が2GB増量され、110円の値上げとなるプランは月間ｄエータ容量が1GB増量される。なお、現行のコミコミプランバリュー／トクトクプラン2は改定の対象外。

220円の値上げとなるプラン

対象料金プラン 月額料金 データ容量 現在 11月1日以降 現在 11月1日以降 コミコミプラン＋ 3,278円 3,498円 33GB 35GB コミコミプラン 3,278円 3,498円 20GB 22GB トクトクプラン 3,465円 3,685円 15GB 17GB くりこしプランM +5G／くりこしプランM 2,728円 2,948円 15GB 17GB くりこしプランL +5G／くりこしプランL 3,828円 4,048円 25GB 27GB スマホプランM 3,278円 3,498円 9GB 11GB スマホプランL 4,378円 4,598円 14GB 16GB スマホプランR 3,278円 3,498円 10GB 12GB おしゃべりプラン・ぴったりプランM 4,378円 4,598円 6GB 8GB おしゃべりプラン・ぴったりプランL 6,578円 6,798円 14GB 16GB

110円の値上げとなるプラン

対象料金プラン 月額料金 データ容量 現在 11月1日以降 現在 11月1日以降 ミニミニプラン 2,365円 2,475円 4GB 5GB くりこしプランS +5G／くりこしプラン S 1,628円 1,738円 3GB 4GB スマホプランS 2,175円 2,288円 3GB 4GB おしゃべりプラン・ぴったりプランS 3,278円 3,388円 2GB 3GB データ高速プラン 1,078円 1,188円 3GB 4GB データ高速＋音声通話プラン 1,848円 1,958円 3GB 4GB データ無制限プラン 2,178円 2,288円 無制限 データ無制限＋音声通話プラン 2,948円 3,058円 無制限

UQ mobileの全プランでau Starlink Directを月額550円で利用可能に

今回の改定に合わせ、UQ mobileのすべての料金プランにおいて、端末から衛星への直接通信を行うau Starlink Direct専用プランが、これまで月額料金1,650円だったところ、550円で利用できるようになる。

au Starlink Direct

au Starlink Directの利用には別途申し込みが必要。また、端末が対応している必要があり、対応機種はauのWebサイトで確認できる。