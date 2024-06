カシオ計算機は、「BABY-G」と世界的人気アニメ「パワーパフ ガールズ」のコラボレーションモデル「BGD-10KPP」を7月5日に発売する。価格は16,500円。

5月に新機軸のニューモデルとして登場したばかりの「BABY-G+PLUS」BGD-10Kがベース。コラボモデルでも通常版と同様に、バンドを外して専用ホルダーに本体を付け替えればバッグなどにぶら下げて携帯できるという、ウオッチ&チャームの2WAYで楽しめる。

白をベースに「ブロッサム」「バブルス」「バターカップ」の3人の主人公たちのイメージカラーが入り、バンドにイラストやロゴが印刷される。また、液晶の背景にはシンボルのハートマークが浮かぶ。

専用パッケージが用意されるほか、ホルダーのデコレーションにも使えるオリジナルステッカーが付属する。

サイズは縦42.8×横39.0×厚さ14.9mm、重さは約33g(いずれもウオッチ状態での数値)。防水性能は10気圧。電池寿命は約3年。主な機能として、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、アラーム、フルオートカレンダー、LEDバックライトなどを備える。

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters andelements © & TM Cartoon Network. (s24)