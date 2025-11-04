ダイソンは11月4日、ヒーターと扇風機の1台2役で使える「Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat」を発表した。ダイソン公式オンラインストア、家電量販店などで順次販売を開始する。直販価格は59,950円。

Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat

羽がなくとも風を部屋中に届ける「Air Multiplier」テクノロジーを搭載したファンヒーター。ダイソンの空調家電カテゴリーで最も売れている「Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 空気清浄ファンヒーター」（以下、HP10）と同等の暖房性能を持ちながら、本体サイズを50％小型化した。本体は直径20cmと、寒暖差が気になる脱衣所やキッチンなどの狭い部屋にも置きやすいとする。

羽根がない設計で、子どもやペットがいる家庭でも指を怪我する心配がない。また、発熱部が表に出ておらず、誤って触れても火傷しにくいという。本体が転倒すると自動で電源オフ状態になり、本体のボタン操作を無効にするチャイルドロック機能も搭載する。操作は本体ボタンのほか、リモコン、スマートフォンやタブレットのMyDysonアプリから行える。

設定内容は本体前面のLCDディスプレイで確認可能。暖房能力の適用床面積はコンクリート住宅で最大10畳、木造住宅で最大6畳（いずれも断熱材ありの場合）。

風量設定は10段階で、70度の首振り、上下の手動角度調節機能も備えている。運転音は最小で19.7dB、最大で45.1dB。本体サイズは幅204×奥行204×高さ585mm、重さは2.59kg。コードの長さは1.8m。