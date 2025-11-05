メルカリは11月4日、Eコマースプラットフォーム「メルカリShops」に出店する事業者向けに、新たな配送サービス「メルカリBiz配送」の提供を開始した。

「メルカリBiz配送」は、ヤマト運輸の「B2クラウド」とAPI連携することで、一括で送り状を発行し、複数の注文もスムーズに発送できるサービス。送り主として事業者名が表記されるため、「メルカリShops」の商品を購入した顧客はより安心・安全に商品を受け取れる。

対応サイズは、ネコポス、宅急便コンパクト、宅急便の60～200サイズ、クール便(冷蔵・冷凍)60～120サイズ。配送料金は地帯別料金で、購入者向けには全国一律料金の設定も行える。送料負担は購入者負担の設定ができ、送り状印刷は一括印刷が可能となっている。

集荷場所は利用申込時に登録した1カ所で、ヤマト運輸営業所への持ち込みにも対応。集荷対象は全サイズ(冷蔵・冷凍含む)で、ネコポスも集荷対象となる。

なお、「メルカリShops」に出店する事業者は、新サービス「メルカリBiz配送」のほか、既に提供している「らくらくメルカリ便」を選択・併用することも可能。配送APIは2025年11月より提供を開始する予定だ。