エレコムは10月28日、iPhoneなどで使えるワイヤレス充電器の新製品「W-MA11シリーズ」と「W-MA12シリーズ」を発表した。Qi2の25W出力に対応し、ワイヤレスながら高速充電が可能。予想実売価格は、ラウンドデザインのW-MA11シリーズが6,280円、スタンダードデザインのW-MA12シリーズが5,779円。発売は11月上旬。エレコムダイレクト本店では、発売記念として20%割引クーポンを提供する。

ワイヤレス給電「Qi2 25W」の正規認証を取得したワイヤレス充電器。Qi2 25W認証を取得した製品は、日本メーカーでは初としている。

Qi2はAppleのMagSafeをベースにした新規格で、従来のQi規格の5Wと比べて最大5倍の出力を持つ。25Wでの充電には、USB Power Delivery 45W以上のACアダプターが必要。

W-MA11シリーズはラウンドデザインを採用したモデルで、W-MA12シリーズは標準的な形状のモデル。マグネット吸着により充電位置のズレを防ぎ、スマートフォンの操作中や着信時の振動でも安定した充電が可能。安全面では、金属の異物を検知すると充電を停止する機能や、温度監視機能を搭載している。両製品ともブラックとシルバーの2色を用意する。