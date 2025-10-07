シャークニンジャは10月7日、コードレスのシミ取りクリーナー「Shark StainForce コードレスシミ取りクリーナー」を日本向けに初展開した。10月23日に発売する。店頭予想価格は29,700円前後の見込み。

Shark StainForce コードレスシミ取りクリーナーを使っているところ

ジュースやコーヒーなどの汚水をハンディで吸引

「Shark StainForce コードレスシミ取りクリーナー」は、カーペットやラグ、布製品にこぼしたコーヒーやジュースなどの液体汚れを掃除できるコードレスクリーナー。ハンディタイプのため取り回しやすく、突然の液体汚れに対応しやすいとする。

ジュース、コーヒー、ワインなどのほか、ペットの粗相や絵の具汚れなどが布製品にこぼれた際に、強力なモーターで液体を吸引して掃除する。ハンディタイプのためソファやカーテン、車のシートなどでも使いやすく、古いシミ汚れにも対応。水洗浄時と比べて2倍の洗浄力がある専用洗剤も付属し、汚れにスプレーしてからクリーナーを使うと、汚れ落ちと消臭効果が期待できる。

Shark StainForce コードレスシミ取りクリーナー本体

専用クリーナーは汚れ洗浄のほか消臭にも使える

汚水タンク口を開けて排水、パーツは水洗いに対応

吸引した汚水は空気と分離し、本体内の汚水タンクに溜められる。掃除後は汚水タンクの排水口を開けて排水でき、汚水タンクやフィルターなどは取り外して水洗いできる。

充電はマグネット式の充電パッドを本体にくっつけて行う。コードにひっかかった際はマグネットが外れる仕様だ。バッテリー残量は本体のLEDインジケーターにて4段階で表示する。バッテリー駆動時間（連続運転時間）は約14.5分。満充電までに必要な時間は約4時間となる。

本体サイズは高さ452×幅79×奥行99mm、重さは約1.1kg（いずれもクリーナー本体、使用時）。スプレーボトルや充電アダプターが付属し、付属品をまとめて収納できるキャリーケースもセットになっている。