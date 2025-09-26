シャオミ・ジャパンは9月26日、2.5K解像度の12.1インチタブレット「REDMI Pad 2 Pro」シリーズおよび、子どもの利用にも適した11インチタブレット「REDMI Pad 2 Play Bundle」を順次販売開始した。店頭予想価格はREDMI Pad 2 Proシリーズが39,980円から。REDMI Pad 2 Play Bundleが26,980円。

REDMI Pad 2 Proシリーズ

REDMI Pad 2 Proシリーズ

REDMI Pad 2 Proシリーズは2.5K（2,560×1,600ドット）解像度の12.1型ディスプレイを搭載したAndroidタブレット。

120Hzリフレッシュレートの画面、12,000mAhの大容量バッテリーと33Wの急速充電、Snapdragon 7s Gen 4チップセットの搭載などが特徴。加えてDolby Atomosをサポートしたクアッドスピーカーも備え、映画鑑賞やテレビ会議などにも活用できる。別売のスマートペンによる手書き入力にも対応する。

通信はWi-Fi 6のほか、シリーズ初の5G通信に対応したモデルを用意する。店頭予想価格はマットガラスバーションが8GB／256GBで49,980円。通常版が8GB／256GBで46,980円、6GB／128GBで39,980円。REDMI Pad Pro 2 5G（8GB／256GB）が58,980円。

発売日は6GB／128GBモデルとマットガラスバーションが9月26日から。これ以外が10月28日から。カラーはREDMI Pad Pro 2がグラファイトグレー、シルバー、ラベンダーパープル。REDMI Pad Pro 2 5Gがグラファイトグレー、シルバー。

REDMI Pad 2 Proシリーズの主な仕様

REDMI Pad 2 Play Bundle

REDMI Pad 2 Play Bundle

REDMI Pad 2 Play Bundleは子どもの利用も想定した2.5K（2,560×1,600ドット）解像度の11型Androidタブレット。

日常向の幅広い用途に使えるMediaTek Helio G100-Ultraチップの搭載や、9,000mAh容量のバッテリー、光の反射を抑えるマット加工ディスプレイなどが特徴。リフレッシュレートは最大90Hzで、指紋や汚れが目立ちにくく画面を清潔に保つ防汚性にも優れるという。

メモリは4GB、ストレージは128GBを搭載し、店頭予想価格は26,980円。カラーはグラファイトグレー。