サンワサプライは9月8日、デスク天板に固定できるクランプ式AC充電器「ACA-PD106BK（ブラック）」「ACA-PD106W（ホワイト）」を発売した。直販価格は11,000円。

USB Type-Cポート×2とUSB Aポート×2の計4ポートを搭載したクランプ式AC充電器。最大65WのUSB PD規格およびPPS規格に対応し、ノートパソコンの急速充電も可能だ。

デスクに金具で挟み込んで固定するクランプ式で、本体の奥行きが55.5mm（クランプ部は除く）と、デスク上に圧迫感を与えない設計。ACコードは下向きに配線する設計で、ワークスペースをスッキリと保てる。

安全性にも配慮し、絶縁キャップ、過電流保護回路、短絡保護回路を備えた安全設計を採用。デスクと接する部分には、デスクを保護するゴムパッドを装着。LED非搭載により暗い場所でもまぶしくならず、寝室での使用にも適している。

サンワサプライの同形状のUSB充電器やクランプ式電源タップとの組み合わせも可能としており、統一感のあるデスク環境を構築できる。また、社名や学校名などの名入れにも対応し、法人利用にも配慮した仕様となっている。

本体サイズW135×D55.5×H43.5mm（クランプ部は除く）、重さは約370g。クランプはデスク天板の厚みが10～40mmまで対応。