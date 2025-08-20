米NVIDIAは8月19日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 580.97」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、手軽に適用できる。

「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 581.08」公開、NVIDIA App更新でRTX 40でも Smooth Motion対応へ

Gamescomの中で予告されていたNVIDIA Appにおけるグローバル設定の搭載と、NVIDIA Smooth MotionをRTX 40向けに開放するドライバアップデート。かなり長期間既知の不具合として認識されていたサイサイバーパンク2077における問題や、NVENC使用時にメモリリークが発生する場合があるバグも解消されている。

搭載された新機能

GeForce RTX 40シリーズGPUにおけるグローバルDLSSオーバーライドとNVIDIA Smooth Motionのサポート

ゲームにおけるバグ修正

サイバーパンク2077: パストレーシングを有効にした状態でフォトモードでスクリーンショットを撮影するとクラッシュする [5076545]

マーベルライバルズ: 580.88ドライバ使用時にパフォーマンスが低下する [5444816]

Forza Motorsport: NVIDIAアプリのオーバーレイ統計情報を表示中にSmooth Motionを使用するとゲームがクラッシュする [5412757]

Gray Zone Warfare: ゲームの安定性に関する問題 [5371781]

ARK: Survival Ascended: ゲームの安定性に関する問題 [5441616]

一般的なユースケースにおけるバグ修正

NVENCハードウェアエンコード使用時にメモリリークが発生する可能性がある [5442678]

NVIDIAアプリがインストールされている場合にモニターの電源を入れ直すとモニターがちらつくことがある [5434811]

ドライバー更新後のNVIDIA Appゲームフィルターの問題 [5429651]