米NVIDIAは8月18日（現地時間）、ドイツで開催中のGamescomにあわせて、NVIDIA Appの機能強化について発表した。DLSS Override機能における設定のグローバル化に加えて、前世代の製品でも最新機能「NVIDIA Smooth Motion」を利用できるようになる。

GeForce RTX 40でNVIDIA Smooth Motionに対応。非対応ゲームでフレーム補完を適用、NVIDIA Appの使い勝手も改善

NVIDIA Smooth Motionは、フレーム生成をゲーム側ではなくドライバ側で実行する機能。これまでNVIDIA RTX 50シリーズでしか使えなかったが、今回Ada Lovelace世代のRTX 40シリーズでも利用可能になったことで、フレーム補完機能を前世代の製品でも利用できるようになる。

さらに、NVIDIA App内で利用できたOverride機能を改善。これまではインストールしたゲームごとに設定を変更して適用する必要があったが、新しくグローバル設定タブを用意したことで対応するゲームに一括で設定を変更できるようになる。内蔵するTransformerアルゴリズムも最新のものに更新され、DLAAやDLSSの品質をまとめて新しいものに設定できるようになるはずだ。

加えて、alt+Rで表示できるステータスオーバーレイの機能も強化。DLSSのステータスや適用中のプリセットなど表示項目が増えている。