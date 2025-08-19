Discordのアクティビティ機能に「GeForce NOW」統合、Discord内でフォートナイトを遊べるように

DiscordとNVIDIAは8月18日、Discord上でさまざまなアプリケーションを実行する「アクティビティ」機能にクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」を統合すると明らかにした。Epic Gamesの協力によって『フォートナイト』が初期タイトルとしてデモが行われている。

DiscordにはDiscord上でYouTubeを視聴したり簡単なゲームをプレイできる「アクティビティ」機能が搭載されており、今回これにクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」が統合されるという内容。通常GeForce NOWの利用には料金が必要になるが、Discordへの統合にあたって期間限定のトライアルが設けられ、無料でプレイできるようだ。

なお、NVIDIAはGeForce NOWの動作基盤をBlackwellへと刷新中。NVIDIA Graphics Delivery Network (GDN) を経由して、1,440p/60fpsでの高性能ゲームプレイをローカル環境へのインストール不要で楽しめるようになるとしている。