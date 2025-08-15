アウトドアレジャーやキャンプに出かけて「クーラーボックスやポータブル冷蔵庫は便利だけど、大きく重くて持ち運びがしんどかった…」と感じた人はいませんか？ そんな悩みに応えて登場し、2024年に話題となったのが、背負えるポータブル冷蔵庫「FrozenPack」です。

登場から1年、改良版の「FrozenPack Wild」が早くも登場。専用バッテリーでしっかり冷却でき、背負って運べる利便性はそのままに、新モデルではキャスターと伸縮式ハンドルを搭載。スーツケースのように引いて移動でき、苦労せずに持ち運べるようになりました。さらに、本体に金属パネルを装着すれば、即席の飲食テーブルとしても使えるというユニークな進化も。少人数でのキャンプやツーリングのお供に向く製品になったと感じました。

キャスターとテーブルを装着できるようになった！

FrozenPack Wildは、Makuakeでクラウドファンディングを実施しており、早くも支援額が3,000万円を突破するほどの注目を集めています。その期待に応える製品なのか、製品をお借りして実際に試してみました。

デザインは従来モデルよりもアウトドアギアらしく進化し、見た目の魅力が高まりました。それ以上に評価したいのが、「背負って持ち運べる」ことに加えて「引いて持ち運べる」ようになったこと。本体の底面には付属のキャスターが、背面には伸縮式のハンドルが取り付けられるようになり、スーツケースのように引いて運べるようになりました。

FrozenPack Wildの本体は、何も食材を入れない状態でも12.5kg（バッテリー込み）と、1,000Wクラスのポータブル電源よりも重量があります。水や食材を入れれば20kg近くの重さに。両手で持たずに済むとはいえ、この重量をずっと背負うのはさすがに骨が折れるので、整備された道は引いて運べるのはありがたい進化だと感じます。大型バイクの側面に金具で固定することも可能なので、バイク乗りの人にも向きます。

ユニークな改良といえるのが、本体に専用のテーブルを固定できるようになったこと。別売の金属製パネルを装着すれば、左右と前方に広がるテーブルが設置でき、少人数の飲食などに活用できます。本体側面のネジ穴を使えばLEDライトやキャンプギアを固定できるなど、使い方の自由度も広がりました。

しっかり冷やせるのがクーラーボックスにはない利点

一般的な冷蔵庫と同じコンプレッサーを搭載し、交換式バッテリーで電源のない場所でもしっかり冷却できる特徴は従来モデルを継承しています。冷却性能はアップしており、15分ほどで庫内温度を25℃から0℃まで冷却できるほか、最大-20℃まで冷凍でき、氷も長時間溶けません。動作中は少し排気音や排熱が出ますが、不快に感じるほどではありませんでした。

温度の確認や調整は前面のパネルでできますが、FrozenPack Wildは新たにスマホアプリでのコントロールに対応。離れた場所からでも確認や調整ができるようになり、利便性が増しました。

可搬性の高さを評価できれば買い

Makuakeの早期購入では、本体・専用バッテリー・専用テーブルパネルが付属するアウトドアセットが64,980円で入手できます。一般的なポータブル冷蔵庫（4万円前後）と比べるとやや高めですが、背負えて転がせてテーブルにもなる利便性を考えると十分検討に値します。

特に、荷物を積みにくいバイク旅やソロキャンプをよく楽しむ人にとっては、持ち運びやすさと利便性を備えたポータブル冷蔵庫として、数少ない選択肢といえるでしょう。