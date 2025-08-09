デル宮崎カスタマーセンターで8組の親子がInspiron 14の組み立てに挑戦
2025年8月2日、13回目となるDELLの親子パソコン組み立て教室が宮崎カスタマーセンターで行われました。
取材協力：デル・テクノロジーズ
デルのパソコン組み立て教室はこれまで9月初旬に行われていましたが、今年は比較的早めの実施になりました。小学生3年生から中学3年生までの親子8組を募集し、全国から40組の応募があったそうです。
今年組み立てたのは、DELL Inspiron 14(5440)。DELLはパソコンのネーミングルールを今年大きく変更して、カテゴリごとのサブブランドを大きく刷新したので、なんとなく今更Inspiron……という気がしますが、後継となるであろうDELL 14がまだ発表されていない、というのが経緯のようです。参加費は60,989円で、製品本体に加えて通常の1年間ベーシックサポートオンサイトサポートも付いてきます。
組み立ては大きく10ステップに分かれており、メイントレーナーとサブトレーナー、そして各テーブルに配置されたテーブルトレーナーのサポートが付きます。過去は大学生のインターンもテーブルトレーナーに加わっていましたが、今年はインターンの一部が組立てに参加する形式となっていました。
組み立て途中にサプライズゲストとして、宮崎県のシンボルキャラクター「みやざき犬」のひぃくんが登場。みやざき犬はダンスが大好きということでダンス(今年はマツケンサンバ)の後に記念撮影を行っていました。
組み立て後はドキドキの動作確認です。例年一人ぐらい動作しない人がいるのですが、今回は全員動作！ もし動かなければオフィスツアー中に動くように大人が改修する手はずになっていますが、今年はサポートなしで終了でした。
組立て後には、イベントに協賛のインテルの佐藤氏が「インテルとプロセッサー」と題した説明を実施。インテルは1971年に世界最初のマイクロプロセッサ「i4004」を発表し、創業者の一人であるゴードン・ムーアによって提唱された「ムーアの法則」を「コンピューターがものすごい速さになる」、「コンピューターがドンドン小さくなる」とわかりやすくかみ砕いて紹介。
実際i4004は2300個のトランジスタで作られているのに対し、2024年のCore Ultraプロセッサは数十億個のトランジスタとケタがいくつも違う数になっており、i4004が740kHzのクロックなのに対しCore Ultraは5.1Ghzとこれまたケタ違い。
i4004は電卓用として開発されていましたが、現在のマイクロプロセッサは多くの場所で使われていて、生活に欠かせないものになっている。ムーアの法則で小さく早くなったコンピューターが生活を便利にしているとまとめていました。
組立て後はサポートセンター内のオフィスツアーも行っていました。小中学生の場合、コールセンターを見るのは初めてでしょう。
最後に、修了証授与をして今年の宮崎カスタマーセンター 親子パソコン組み立て教室が終了しました。今回のお土産はちょっと豪勢で、ここ数年DELLが推しているバックパック付き。Intelからもお土産があり、バックパックに詰めて持ち帰っていました。