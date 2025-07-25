「8月5日はパソコン工房の日 超還元フェア」を8月12日まで開催！ 対象製品購入で最大10万円還元へ

ユニットコムは7月25日、対象の新品パソコン・ゲーミングPCの購入に応じて最大10万円分相当の還元を実施する会員限定施策「8月5日はパソコン工房の日 超還元フェア」を開始した。実施期間は8月12日（火）まで。
8月5日は一般社団法人・日本記念日協会から認定を受けた「パソコン工房の日」。これを受けて還元施策を行っており、店舗・WEB通販での開催期間は2025年7月25日（金） ～ 8月12日（火）。店舗では直営店舗で利用できる商品券、WEB通販ではパソコン工房ポイントでの還元を実施するというもので、対象製品の構成に応じて最大10万円相当の還元を実施する。
- 「NVIDIA RTX 5000 Ada」を搭載した新品デスクトップPC→ 100,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX 4000 Ada（NVIDIA RTX 4000 SFF Ada）」を搭載した新品デスクトップPC→ 40,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5070 Ti（GeForce RTX 4070 Ti SUPER・NVIDIA RTX A1000・AMD Radeon RX 9070）」を搭載した新品デスクトップPC→ 20,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5060 Ti・（GeForce RTX 4060 Ti・GeForce RTX 3050・AMD Radeon RX 7600・AMD Radeon RX 6600）」を搭載した新品デスクトップPC→ 10,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core i9（インテル Core Ultra 9）」を搭載した新品デスクトップPC→ 10,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i7（インテル Core Ultra 7・AMD Ryzen 7）」を搭載した新品デスクトップPC→ 10,000円分相当還元
「GeForce RTX 5080」を搭載した新品ノートPC→ 15,000円分相当還元
「GeForce RTX 5070（GeForce RTX 5060・GeForce RTX 4060）」を搭載した新品ノートPC→ 7,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i7（インテル Core Ultra 7）」を搭載した新品ノートPC→ 5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル プロセッサー N100」を搭載した新品ノートPC→ 2,000円分相当還元