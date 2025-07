米AMDは6月30日(現地時間)、同社グラフィックス向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 25.6.3」を公開した。Optional Updateに位置付けられており、適用するには配布ページから直接ダウンロードする必要がある。

「AMD Radeon Software Adrenalin 25.6.3」公開、『モンハンワイルズ』でFSR 4対応

6月末日に展開された同月3回目のドライバアップデート。同日リリースされた『モンスターハンターワイルズ』無料タイトルアップデート第2弾への対応が目玉となっており、新しく搭載されたAMD FSR 4機能に対応。このほか『Grand Theft Auto V Enhanced』でもFSR 4機能を利用できるようになっている。Optional UpdateはSoftware: Adrenalinからは適用できない場合もあるため、ゲームに搭載の最新機能を活用するには手動でドライバをダウンロードして適用しよう(外部ページ)。

このほか、『DragonKin: The Banished』『Blades of Fire』『RoadCraft』『The Alters』『Star Wars Outlaws』『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』をRadeon RX 9000シリーズでプレイするとAMD FSR 4を適用できなかった問題を修正した。

既知の不具合