Cygamesは、『ウマ娘 プリティーダービー』公式生配信番組「ぱかライブTV Vol.54 本能を解放だ!新育成シナリオ公開スペシャル!」を2025年6月25日20時から放送する。

今回のぱかライブTVでは、新育成シナリオ「無人島へようこそ -DESIGN YOUR ISLAND-」の詳細や新育成シナリオ公開に合わせたキャンペーンなど、ゲーム最新情報を発表予定。さらに、10月に開催予定のナンバリングイベント「6th EVENT The New Frontier」秋公演の続報を紹介するほか、現在放送中のアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第9話から第12話までの振り返りをする。

出走者(敬称略)は、高柳知葉(オグリキャップ役)【MC】、大空直美(タマモクロス役)、土師亜文(メジロライアン役)、長江里加(アイネスフウジン役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、瀬戸桃子(ベルノライト役)。