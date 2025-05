米Microsoftは5月20日(現地時間)、『Post-Quantum Cryptography Comes to Windows Insiders and Linux』と題したブログ記事を公開し、量子演算がより一般的になるかもしれない将来に備えた新しい暗号化アルゴリズム導入について発表した。先行機能の実験的導入を行うWindows Insider PreviewのCanary Channelで利用できる。

耐量子計算機暗号(Post-Quantum Cryptography:PQC)を備えた強力な暗号化アルゴリズムが先行導入されたという内容。量子コンピューターによる複合は現時点ではまだ実用化されたソリューションとはいえないながらも、このPQC暗号化アルゴリズムの導入によって「今収集しておいて、実用化されてから複合化する」脅威に対処可能。これをWindows Insider Previewで展開することで、組織はこれらの新しいアルゴリズムと既存のセキュリティインフラストラクチャの互換性、パフォーマンス、および統合を積極的に評価できるようになるという。