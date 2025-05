米AMDはGPUOpne上で「AMD FidelityFX SDK v1.1.4」を公開し、その中で「AMD FSR 3.1.4」をリリースした。軽微な変更が加えられている。

FSR 3.1.3の標準設定を変更したことで、アップスケーリングしたときのディスオクルージョンゴーストを低減させたという内容。AMDはFSRの最新バージョンとしてFSR 4を展開しているが、Radeon RX 9000シリーズでしか利用できない。オープンソースのFSR 3シリーズはハードウェアを選ばないために幅広く導入されており、ゲームの開発者はFSR 3.1.4へのアップデートで幅広いユーザーに高品質なグラフィックスを提供できるようになるはずだ。

ちなみにFSR 4は新たに7つのゲームタイトル『Ghost of Tsushima』『Frostpunk 2』『EVERSPACE 2』『Fort Solis』『Warhammer 40,000:Darktide』『The Finals』『Influx Redux』に導入され、AIを活用した高品質・高効率なゲームプレイに役立てられるようになっている。

