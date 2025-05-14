ユニットコムは5月14日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」で展開中の「声優e-Sports部」黒木ほの香コラボPCにおいて、紹介動画公開を記念した5,000円オフクーポンの配布を開始した。5月27日（火）14:59まで利用できる。
声優e-Sports部に所属する黒木ほの香さんが、声優e-Sports部 LEVEL∞コラボゲーミングPC紹介動画を公開したという内容。これを受けて対象コラボモデルで利用できる5,000円オフクーポン「SEC0514」を配布しており、購入時に入力することで利用できる。有効期限は5月27日（火）14:59まで。
✨「#声優esports部」コラボゲーミングPC紹介動画公開記念キャンペーン✨— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) May 14, 2025
「#黒木ほの香」による、コラボゲーミングPC紹介動画公開を記念して、コラボモデルで使えるWEBクーポン配布😀
5,000円OFF WEBクーポンコード：SEC0514
利用期限：5/27(火)14:59迄
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