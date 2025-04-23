マウスコンピューターでは、本日4月23日(水)より、同社ECサイトにて期間限定の「春のパソコンセール」を開始した。2025年5月14日(水)10時59分まで。同社のパソコン製品を最大値引き30,000円オフのセール価格で販売する。
以下、セール対象製品の一部を紹介する。
mouse K7-I7G50BK-A (ノートPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-k7i7g50bkabaw102dec/
199,800円（税込） → セール価格189,800円（税込）
mouse SH-I5G5A (デスクトップPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-shi5g5ab7adbw101dec/
154,800円（税込） → セール価格144,800円（税込）
G TUNE FG-A7G80 (ゲーミングデスクトップPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fga7g80g6bfdw101dec/
569,800円（税込） → セール価格539,800円（税込）(最大値引き30,000円OFF)
G TUNE FG-A7ATX (ゲーミングデスクトップPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fga7atxg6bfcw101dec/
539,800円（税込） → セール価格509,800円（税込）(最大値引き30,000円OFF)
DAIV R6-I9G70SR-A (クリエイター向けノートPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-r6i9g70sraccw102dec/
349,800円（税込） → セール価格319,800円（税込）(最大値引き30,000円OFF)
ほか、セールの最新状況はこちらの同社セール特設ページで確認いただきたい。