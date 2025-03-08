FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは3月7日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「全力！ゲーマー応援セール」を開始した。3月14日15時まで。

リリースされたばかりの「Radeon RX 9070 XT」搭載ゲーミングPCもセール！

「全力！」のゲーマー応援セールと銘打って、人気のグラフィックスカードを搭載したゲーミングパソコンを特価で販売する。発売直後の最新GPU「Radeon RX 9070/9070 XT」や「GeForce RTX 5070」を搭載するゲーミングPCも対象モデルとなっており、要注目だ。購入特典として「モンスターハンターワイルズ（Steam版）」がもらえるキャンペーンモデルも販売する。

あわせて、メモリやSSDなどの購入時カスタマイズをお得に適用できる「アップグレード応援キャンペーン」も同時開催している。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS307」 セール価格379,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・【MSI製】AMD B650マザーボード ・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial P3 Plus)

・AMD Radeon RX 9070 XT

・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLMB650W/WS303」 セール価格369,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 7900 XT

・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※購入特典 GAMDIAS製 ゲーミングキーボード(青軸)

※「モンスターハンターワイルズ」がもらえるキャンペーン対象

モデル名「FRGHLMB650/WS306/NTK」 セール価格479,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1st SSD：1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Micron)

・2nd SSD：1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Micron)

・NVIDIA GeForce RTX 5080

・1000W ATX電源 80PLUS GOLD

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

・GAMDIAS HERMES S1B-JP RGB ゲーミング日本語キーボード(青軸)

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。