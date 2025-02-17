2月下旬にかけて、NVIDIA GeForce / AMD Radeonの両陣営からグラフィックスカードの新製品が発表される見込みだ。CES 2025での大攻勢を続けるNVIDIA GeForceシリーズ最新製品に加え、発表がずれ込んでいたRadeon製品についても発表が行われる。

2月下旬はグラフィックスカード新製品発表・発売が目白押し - Radeon RX 9070シリーズもお披露目へ

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti発表：2月21日

NVIDIA GeForce RTX 5070：3月5日

NVIDIA GeForce RTX 50 Laptopシリーズ予約開始：2月26日

AMD Radeon RX 9070シリーズ発表：2月28日

AMD Radeon RX 9070シリーズ発売：3月初旬

CES 2025においてGeForce / Radeonシリーズの発表が行われており、今回発売日など具体的な日程が見えてきた形。年始からGeForceシリーズのレビューが上位モデルから解禁されており、ミドルレンジモデルまでの詳細が明らかになっている。一方Radeonシリーズは競合との価格設定に苦慮していると報道されており、発表もずれ込んでいた。今回Radeon陣営についても新製品発表の目処が立ったようで、新しい情報が明らかにされる見込みだ。