「NVIDIA GeForce Game Ready 572.42」公開 - 『VALORANT』を起動できない問題修正

米NVIDIAは2月13日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 572.42」の提供を開始した。ドライバダウンロードページからダウンロードできる。

最新タイトル『Avowed』『Indiana Jones and the Great Circle’s』に対応し、『シヴィライゼーション VII』『鳴潮』でNVIDIA GeForce向けの新機能をサポートする最新ドライバアップデート。中でも『鳴潮』はVer2.1のリリースでRTX 40搭載システム向けに大規模なアップデートを図っており、DLSSフレーム生成、Reflexに加えて、レイトレーシング機能まで備えた。

このほか、GeForce RTX 5080環境で『VALORANT』が起動できなくなっていた問題を修正している。

NVIDIA DLSS is multiplying performance in your favorite games!



DLSS 4:

🟢Avowed (Supported via DLSS Overrides)

🟢Star Wars™ Outlaws



DLSS 3:

🟢Legacy: Steel & Sorcery

🟢Wuthering Waves pic.twitter.com/StylQB7JPK