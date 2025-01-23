Core Ultra対応のB860搭載マザーが発売
Intelより、Core Ultraシリーズ(Arrow Lake)に対応する新型チップセット「B860」が登場、搭載マザーボードが各社から一斉に発売された。先日登場したAMDのチップセットは「B850」であり、名前がなんとも紛らわしいのだが、こちらも同様にメインストリームをターゲットとしており、コスパの良さが期待できるだろう。
Intelからはすでに、Core Ultra向けに「Z890」チップセットが登場しており、B860はその下位モデルという位置付けになる。ソケットはどちらもLGA1851を採用。Z890に比べると、PCI Expressレーン数(最大24→14)等に制約はあるものの、2万円以下のモデルも登場しており、Core Ultra 5と組み合わせれば安くシステムを構築できる。
今回、発売が確認されたのは、以下の各モデル。最初からラインナップは充実しており、価格帯は18,000円前後～51,000円前後、サイズはATX/microATX/Mini-ITXを揃える。性能重視ならゲーミングモデル、デザイン重視ならホワイトモデルなど、自分の好みや用途に応じて選びやすくなっている。
|メーカー
|製品名
|サイズ
|価格
|ASUS
|ROG Strix B860-F Gaming WIFI
|ATX
|51,000円前後
|ASUS
|ROG Strix B860-G Gaming WIFI
|microATX
|46,000円前後
|ASUS
|ROG Strix B860-I Gaming WIFI
|Mini-ITX
|44,000円前後
|ASUS
|TUF Gaming B860-PLUS WIFI
|ATX
|41,000円前後
|ASUS
|TUF Gaming B860M-PLUS WIFI
|microATX
|40,980円(ドスパラ)
|ASUS
|Prime B860-PLUS WIFI-CSM
|ATX
|38,000円前後
|ASUS
|Prime B860-PLUS-CSM
|ATX
|35,000円前後
|ASUS
|Prime B860M-A WIFI-CSM
|microATX
|35,000円前後
|ASUS
|B860M AYW Gaming WIFI
|microATX
|29,980円(パソコン工房)
|ASRock
|B860 Steel Legend WiFi
|ATX
|42,000円前後
|ASRock
|B860 LiveMixer WiFi
|ATX
|40,000円前後
|ASRock
|B860 Pro RS WiFi
|ATX
|33,000円前後
|ASRock
|B860M Steel Legend WiFi
|microATX
|36,000円前後
|ASRock
|B860M LiveMixer WiFi
|microATX
|34,000円前後
|ASRock
|B860M Pro RS WiFi
|microATX
|31,000円前後
|ASRock
|B860I WiFi
|Mini-ITX
|33,500円前後
|GIGABYTE
|B860 Aorus Elite WIFI7 ICE
|ATX
|40,000円前後
|GIGABYTE
|B860 Gaming X WIFI6E
|ATX
|34,000円前後
|GIGABYTE
|B860 Eagle WIFI6E
|ATX
|30,000円前後
|GIGABYTE
|B860 DS3H
|ATX
|21,000円前後
|GIGABYTE
|B860M Aorus PRO WIFI7
|microATX
|36,000円前後
|GIGABYTE
|B860M Aorus Elite WIFI6E ICE
|microATX
|35,000円前後
|GIGABYTE
|B860M Eagle WIFI6 V2
|microATX
|21,000円(パソコン工房)
|GIGABYTE
|B860M DS3H
|microATX
|20,000円前後
|GIGABYTE
|B860M D2H
|microATX
|18,000円前後
|GIGABYTE
|B860I Aorus PRO ICE
|Mini-ITX
|40,000円前後
|MSI
|MAG B860 Tomahawk WIFI
|ATX
|43,000円前後
|MSI
|B860 Gaming Plus WIFI
|ATX
|36,000円前後
|MSI
|B860M Gaming Plus WIFI
|microATX
|34,000円前後
|MSI
|PRO B860-P WIFI
|ATX
|35,000円前後
|MSI
|PRO B860M-A WIFI
|microATX
|33,000円前後
ASRockからはB850のMini-ITXマザーも
ASRockから、AMD B850チップセットを搭載するマザーボードが2モデル登場した。「B850M Pro RS WiFi」は、コスパのバランスが良いmicroATXモデルだ。基板上には、M.2スロットを3つ搭載。M.2 SSDの背面にもヒートシンクが用意され、マザーボード側に効率的な排熱が可能だ。ネットワークはRealtek 2.5GbEを搭載。価格は36,000円前後だ。
また「B850I Lightning WiFi」は、ゲーミング向けのMini-ITXモデルだ。10+1+1フェーズ/110A SPSの強力な電源回路を搭載。M.2スロットは、基板の表側(PCIe Gen5)と裏側に1つずつ備える。ネットワークはKiller 2.5GbEで、高速マウス/キーボードの接続に適したライトニングゲーミングポートも用意された。価格は45,000円前後。
Battlemageに下位GPU「B570」が登場
Intelの新型GPU「Arc B570」が登場、搭載グラフィックスカードが2モデル発売された。「Battlemage」ことArc Bシリーズでは、すでに上位GPUの「B580」が登場しており、B570はその下位版となる。競合であるGeForce RTX 4060と同等クラスのパフォーマンスを実現しており、コスパの良さが期待できるだろう。
【ベンチマークテスト】219ドルのIntel「Arc B570」実力検証！ Arc B580/A750、RTX 4060、RX 7600と真っ向勝負させてみた
https://news.mynavi.jp/article/20250116-3108331/
今回まず発売されたのは、ASRockの「Intel Arc B570 Challenger 10GB OC」と、Sparkleの「Intel Arc B570 Guardian OC」。どちらもデュアルファンのクーラーを搭載しており、カード長はそれぞれ249mmと242mmと、コンパクトで使いやすい。価格は、ASRockモデルが45,000円前後、Sparkleモデルが46,000円前後。
ショーケースのようなMini-ITXケース
Thermaltakeの「The Tower 250」は、八角柱デザインを採用したMini-ITXケース。3mm厚の強化ガラスパネルを採用しており、ショーケースのようなドレスアップが楽しめるだろう。小型ながら、長さ36cmのラジエータやグラフィックスカードに対応し、拡張性と冷却性能にも優れる。ツクモでの価格は、ブラックが19,980円、ホワイトが20,980円。