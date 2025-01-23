Core Ultra対応のB860搭載マザーが発売

Intelより、Core Ultraシリーズ(Arrow Lake)に対応する新型チップセット「B860」が登場、搭載マザーボードが各社から一斉に発売された。先日登場したAMDのチップセットは「B850」であり、名前がなんとも紛らわしいのだが、こちらも同様にメインストリームをターゲットとしており、コスパの良さが期待できるだろう。

Intelからはすでに、Core Ultra向けに「Z890」チップセットが登場しており、B860はその下位モデルという位置付けになる。ソケットはどちらもLGA1851を採用。Z890に比べると、PCI Expressレーン数(最大24→14)等に制約はあるものの、2万円以下のモデルも登場しており、Core Ultra 5と組み合わせれば安くシステムを構築できる。

今回、発売が確認されたのは、以下の各モデル。最初からラインナップは充実しており、価格帯は18,000円前後～51,000円前後、サイズはATX/microATX/Mini-ITXを揃える。性能重視ならゲーミングモデル、デザイン重視ならホワイトモデルなど、自分の好みや用途に応じて選びやすくなっている。

メーカー 製品名 サイズ 価格 ASUS ROG Strix B860-F Gaming WIFI ATX 51,000円前後 ASUS ROG Strix B860-G Gaming WIFI microATX 46,000円前後 ASUS ROG Strix B860-I Gaming WIFI Mini-ITX 44,000円前後 ASUS TUF Gaming B860-PLUS WIFI ATX 41,000円前後 ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WIFI microATX 40,980円(ドスパラ) ASUS Prime B860-PLUS WIFI-CSM ATX 38,000円前後 ASUS Prime B860-PLUS-CSM ATX 35,000円前後 ASUS Prime B860M-A WIFI-CSM microATX 35,000円前後 ASUS B860M AYW Gaming WIFI microATX 29,980円(パソコン工房) ASRock B860 Steel Legend WiFi ATX 42,000円前後 ASRock B860 LiveMixer WiFi ATX 40,000円前後 ASRock B860 Pro RS WiFi ATX 33,000円前後 ASRock B860M Steel Legend WiFi microATX 36,000円前後 ASRock B860M LiveMixer WiFi microATX 34,000円前後 ASRock B860M Pro RS WiFi microATX 31,000円前後 ASRock B860I WiFi Mini-ITX 33,500円前後 GIGABYTE B860 Aorus Elite WIFI7 ICE ATX 40,000円前後 GIGABYTE B860 Gaming X WIFI6E ATX 34,000円前後 GIGABYTE B860 Eagle WIFI6E ATX 30,000円前後 GIGABYTE B860 DS3H ATX 21,000円前後 GIGABYTE B860M Aorus PRO WIFI7 microATX 36,000円前後 GIGABYTE B860M Aorus Elite WIFI6E ICE microATX 35,000円前後 GIGABYTE B860M Eagle WIFI6 V2 microATX 21,000円(パソコン工房) GIGABYTE B860M DS3H microATX 20,000円前後 GIGABYTE B860M D2H microATX 18,000円前後 GIGABYTE B860I Aorus PRO ICE Mini-ITX 40,000円前後 MSI MAG B860 Tomahawk WIFI ATX 43,000円前後 MSI B860 Gaming Plus WIFI ATX 36,000円前後 MSI B860M Gaming Plus WIFI microATX 34,000円前後 MSI PRO B860-P WIFI ATX 35,000円前後 MSI PRO B860M-A WIFI microATX 33,000円前後

ASUSの「ROG Strix B860-G Gaming WIFI」は、microATXで白い貴重なモデル

「ROG Strix B860-I Gaming WIFI」は、高性能な小型ゲーミングPCを構築可能

ASRockの「B860 Steel Legend WiFi」。人気ブランドがホワイト仕様で登場

「B860M LiveMixer WiFi」は、microATXながら多数のUSBポート(最大22)を備える

GIGABYTEの「B860I Aorus PRO ICE」は、白いMini-ITXという注目のモデル

同社は安価なモデルも充実。中でもmicroATXの「B860M D2H」は今回の最安値だ

ASRockからはB850のMini-ITXマザーも

ASRockから、AMD B850チップセットを搭載するマザーボードが2モデル登場した。「B850M Pro RS WiFi」は、コスパのバランスが良いmicroATXモデルだ。基板上には、M.2スロットを3つ搭載。M.2 SSDの背面にもヒートシンクが用意され、マザーボード側に効率的な排熱が可能だ。ネットワークはRealtek 2.5GbEを搭載。価格は36,000円前後だ。

ASRockの「B850M Pro RS WiFi」。基板ではシルバーのヒートシンクが目を引く

バックパネルには、HDMI、DisplayPort、USB3.2(Gen2)タイプCなどを搭載する

また「B850I Lightning WiFi」は、ゲーミング向けのMini-ITXモデルだ。10+1+1フェーズ/110A SPSの強力な電源回路を搭載。M.2スロットは、基板の表側(PCIe Gen5)と裏側に1つずつ備える。ネットワークはKiller 2.5GbEで、高速マウス/キーボードの接続に適したライトニングゲーミングポートも用意された。価格は45,000円前後。

こちらは「B850I Lightning WiFi」。稲妻をイメージしたデザインが特徴的だ

バックパネルは充実。HDMI、DP-Alt対応のUSB3.2(Gen2)タイプCなどを備える

Battlemageに下位GPU「B570」が登場

Intelの新型GPU「Arc B570」が登場、搭載グラフィックスカードが2モデル発売された。「Battlemage」ことArc Bシリーズでは、すでに上位GPUの「B580」が登場しており、B570はその下位版となる。競合であるGeForce RTX 4060と同等クラスのパフォーマンスを実現しており、コスパの良さが期待できるだろう。

【ベンチマークテスト】219ドルのIntel「Arc B570」実力検証！ Arc B580/A750、RTX 4060、RX 7600と真っ向勝負させてみた

https://news.mynavi.jp/article/20250116-3108331/

今回まず発売されたのは、ASRockの「Intel Arc B570 Challenger 10GB OC」と、Sparkleの「Intel Arc B570 Guardian OC」。どちらもデュアルファンのクーラーを搭載しており、カード長はそれぞれ249mmと242mmと、コンパクトで使いやすい。価格は、ASRockモデルが45,000円前後、Sparkleモデルが46,000円前後。

ASRockの「Intel Arc B570 Challenger 10GB OC」。2スロット厚のモデルだ

Sparkleの「Intel Arc B570 Guardian OC」。こちらは2.2スロット厚となる

ショーケースのようなMini-ITXケース

Thermaltakeの「The Tower 250」は、八角柱デザインを採用したMini-ITXケース。3mm厚の強化ガラスパネルを採用しており、ショーケースのようなドレスアップが楽しめるだろう。小型ながら、長さ36cmのラジエータやグラフィックスカードに対応し、拡張性と冷却性能にも優れる。ツクモでの価格は、ブラックが19,980円、ホワイトが20,980円。