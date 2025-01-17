スクウェア・エニックスは、Steam / Epic Games Store版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』（ファイナルファンタジーVII リバース）の最新トレーラーを公開した。
『FF7リバース』は、2024年2月にPlayStation 5（PS5）用ソフトウェアとして発売された『FF7』リメイク3部作の2作目。1作目に続く物語として、「ミッドガル」脱出後の「忘らるる都」までを描く。
今回公開された映像は、PC版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』の画面を各PC動作環境で撮影したもの。「プレイ可能」「推奨」「最高品質」の違いを紹介している。
また、Steam Deckでの互換性チェックが完了し、Steam版『FFVII REBIRTH』が正式に「確認済み」タイトルに追加されることに決まった。4段階存在するSteam Deckの互換性カテゴリーのうち、「確認済み」は、ユーザーによる手動の設定調整などを行うことなく、Steam Deckで快適に動作するという。
そのほか、2025年2月6日2時59分までにPC版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』を予約、購入すると、最大で30％オフになる早期購入セールを実施中だ。
FINAL FANTASY VII REBIRTH— FFVII REMAKE (@FFVIIR_CLOUD) January 16, 2025
Steam Deck 実機プレイ🌟初公開
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