日本テレビ放送網と、博報堂ＤＹメディアパートナーズは、「VALORANT Challengers Japan 2025」実行委員会を組成した。ライアットゲームズの新たな大会運営パートナーとして、ライアットゲームズが開発・運営するタクティカルFPSゲーム『VALORANT』のeスポーツ大会「VALORANT Challengers Japan（VCJ）」の開催をはじめ、国内における『VALORANT』公式大会の運営と配信業務を担う。

2社がこれまでに培ってきたスポーツ・エンタテインメントコンテンツビジネスの経験に加え、各社の子会社である、JCGおよび博報堂ＤＹスポーツマーケティングのリアルスポーツからeスポーツまで多岐にわたる大会・イベント運営の知見とリソースを活用することで、各大会の盛り上がりとブランド価値の最大化、さらにはこの熱狂を産みだすコンテンツの上で、ファン・チーム・協賛社様を巻き込んだ新しいビジネスの推進も目指していくという。

「VALORANT Challengers Japan」は、ライアットゲームズが主催するゲーム『VALORANT』の公式大会であり、日本における地域大会。2025年、「VALORANT Challengers Japan」はサーキットポイント制を導入した3 Split制で1年間の激戦を繰り広げる。

Split 1: 1月中旬から始まり、Kickoff Tournamentとして昨年活躍したチームとPremier E9A3を突破したチームが争う。

Split 2: 3月頃に行われる。オフライン会場でPlayoffの決勝戦を予定する。

Split 3: 7月から8月にかけて行われる。3つのSplitを通じてポイントを最も多く獲得した4チームが「VALORANT Challengers Japan 2025 年間王者」の座と「VCT Ascension Pacific」への出場権をかけたオフライン会場でのPlayoffに挑む。

【業務の範囲】

・VALORANT Challengers Japan 2025の配信およびオフラインイベントの運営

・VALORANT Champions Tour PacificおよびAscension Pacific、Masters、Championsなど国際大会の配信

・VALORANT Game Changersの国内の大会運営及び配信業務、Game Changers PacificやChampionship国際大会の配信など

