今週の秋葉原情報 - 時代は「Core i」から「Core Ultra」へ、新世代CPU「Arrow Lake」が発売に

Core Ultraブランドの新世代CPUが登場
Intelから新世代CPU「Core Ultra 200S」が登場、第1弾製品として「Core Ultra 9 285K」など5モデルが発売された。コードネーム"Arrow Lake"として知られるこのCPUは、従来からアーキテクチャを刷新。ブランド名も、長らく使われてきた「Core i」から、「Core Ultra」へと一新されている。価格は以下の通りだ。
|製品
|コア数
|クロック
|GPU
|価格
|Core Ultra 9 285K
|P8+E16
|3.7/5.7GHz
|有
|116000円前後
|Core Ultra 7 265K
|P8+E12
|3.9/5.5GHz
|有
|79000円前後
|Core Ultra 7 265KF
|P8+E12
|3.9/5.5GHz
|無
|76000円前後
|Core Ultra 5 245K
|P6+E8
|4.2/5.2GHz
|有
|60000円前後
|Core Ultra 5 245KF
|P6+E8
|4.2/5.2GHz
|無
|57000円前後
高性能なPコアと高効率なEコアを搭載するスタイルは従来と同じだが、新たにAI向けのNPUを搭載。従来より性能を向上しつつ、大幅な消費電力の低減を実現したという。実際の性能や消費電力については、芹澤氏による詳しいベンチマーク記事が掲載されているので、そちらを参照して欲しい。
＜レビュー記事＞Core Ultra 9 285KとCore Ultra 5 245Kの実力検証！ Arrow Lakeは本当に高速省電力？ 対14900K＆9950Xベンチマーク
https://news.mynavi.jp/article/20241025-3051313/
なお、ソケットは新しいLGA1851に変更されている。従来のLGA1700とは互換性が無く、利用には対応する800シリーズチップセットを搭載するマザーボードが必要となる。また、メモリはDDR5のみの対応となった。今となってはあまり影響はないだろうが、DDR4メモリを使い回すことはできないので注意しよう。
Z890搭載マザーボードが一挙に発売に
IntelのCore Ultra 200Sに対応する新チップセットとして「Z890」が登場、マザーボード各社より搭載製品の発売が開始された。約17万円のウルトラハイエンド向けから、3万円台の手頃なモデルまで、幅広いラインナップが一挙に登場。Z890なので主流はATXモデルとなるが、microATXやMini-ITXの製品も早速店頭に並んでいる。
|メーカー
|製品名
|サイズ
|価格
|ASUS
|ROG Maximus Z890 Extreme
|E-ATX
|170000円前後
|ASUS
|ROG Maximus Z890 Hero
|ATX
|125000円前後
|ASUS
|ROG Strix Z890-F Gaming WIFI
|ATX
|80000円前後
|ASUS
|ROG Strix Z890-A Gaming WIFI
|ATX
|75000円前後
|ASUS
|TUF Gaming Z890-PRO WIFI
|ATX
|60000円前後
|ASUS
|TUF Gaming Z890-PLUS WIFI
|ATX
|55000円前後
|ASUS
|Z890 AYW Gaming WIFI W
|ATX
|48000円前後
|ASUS
|Prime Z890-P WIFI-CSM
|ATX
|47000円前後
|ASUS
|Prime Z890M-PLUS WIFI-CSM
|microATX
|44000円前後
|ASUS
|Z890 MAX Gaming WIFI7
|ATX
|34980円(パソコン工房)
|ASRock
|Z890 Taichi AQUA
|E-ATX
|170000円前後
|ASRock
|Z890 Taichi OCF
|ATX
|110000円前後
|ASRock
|Z890 Taichi
|ATX
|95000円前後
|ASRock
|Z890 Nova WiFi
|ATX
|74000円前後
|ASRock
|Z890 Steel Legend WiFi
|ATX
|58000円前後
|ASRock
|Z890 LiveMixer WiFi
|ATX
|55000円前後
|ASRock
|Z890 Pro RS WiFi White
|ATX
|50000円前後
|ASRock
|Z890 Pro RS WiFi
|ATX
|48000円前後
|ASRock
|Z890 Pro RS
|ATX
|45000円前後
|ASRock
|Z890 Pro-A WiFi
|ATX
|43000円前後
|ASRock
|Z890 Pro-A
|ATX
|40000円前後
|ASRock
|Z890M Riptide WiFi
|microATX
|50000円前後
|ASRock
|Z890I Nova WiFi
|Mini-ITX
|63000円前後
|GIGABYTE
|Z890 Aorus Master
|ATX
|110000円前後
|GIGABYTE
|Z890 Aorus PRO ICE
|ATX
|77000円前後
|GIGABYTE
|Z890 Aorus Elite X ICE
|ATX
|64000円前後
|GIGABYTE
|Z890 Aorus Elite WIFI7
|ATX
|53000円前後
|GIGABYTE
|Z890 Aero G
|ATX
|66000円前後
|GIGABYTE
|Z890 Eagle WIFI7
|ATX
|41000円前後
|GIGABYTE
|Z890M Aorus Elite WIFI7 ICE
|microATX
|45000円前後
|GIGABYTE
|Z890M Aorus Elite WIFI7
|microATX
|43000円前後
|GIGABYTE
|Z890I Aorus Ultra
|Mini-ITX
|66000円前後
|MSI
|MEG Z890 ACE
|ATX
|121000円前後
|MSI
|MPG Z890 Carbon WIFI
|ATX
|85000円前後
|MSI
|MPG Z890 Edge TI WIFI
|ATX
|69000円前後
|MSI
|MAG Z890 Tomahawk WIFI
|ATX
|53000円前後
|MSI
|Z890 Gaming Plus WIFI
|ATX
|46000円前後
|MSI
|PRO Z890-A WIFI
|ATX
|49000円前後
|MSI
|PRO Z890-P WIFI
|ATX
|43980円(ドスパラ)
2.72インチIPS画面を搭載した簡易水冷
NZXTのオールインワン水冷CPUクーラー「Kraken Elite」に、2024年モデルが登場した。新設計ポンプの採用により、冷却性能が向上。さらに水冷ブロックの画面は、2.36型から2.72型に大型化した。またRGBモデルでは、一体型ファンを採用、設置が簡単になった。価格は、RGBモデルが48,000円～58,000円前後、通常モデルが43,500円～53,500円前後。
好評の八角柱デザインケースにATX版
Thermaltakeの「The Tower 600」は、八角柱デザインが特徴のミドルタワーケース。すでに発売されている「The Tower 300」はmicroATX用だったが、より大型の新モデルはATXに対応する。最長40cmのグラフィックスカードを搭載できるなど、拡張性も高い。価格は、ブラックが25,000円前後、ホワイトが26,000円前後。
2つのトップパネルが選べるミドルタワー
Lian Liの「O11 Vision Compact」は、強化ガラスとメッシュという2種類のトップパネルが付属するミドルタワーケース。従来の「O11 Vision」の小型版で、強化ガラスなら側面に加えて上面からもシームレスに内部を見ることができるし、メッシュにすれば冷却性能の強化が可能だ。価格は、ブラックが19,000円前後、ホワイトが20,000円前後。