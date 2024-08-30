ユニットコムは8月30日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」において、『祇：Path of the Goddess』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

iiyama PC、『祇：Path of the Goddess』推奨ゲーミングPC

独創的な“和”の世界観の中で、「アクションと戦略」を楽しめる1人プレイ専用の神楽戦略活劇タイトル。穢れに覆われてしまった山村を舞台に、昼には村の浄化と迎撃の準備に知恵を絞り、夜には襲いかかる異形を鎮め、巫女を護りぬいていくというゲームで、ユニットコムでは推奨PCとしてAMD Ryzenモデルから展開する。

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OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen 7 7700

メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：AMD Radeon RX 7700 XT 12GB GDDR6

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：

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