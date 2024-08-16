米Intelは、同社の最先端製造技術「Intel 18A」（1.8nmプロセス相当）を採用したクライアント向け製品「Panther Lake」と、サーバー向け製品「Clearwater Forest」がファブ（製造工場）から出荷され、電源投入・OS起動をクリアし、動作確認が取れたことを同社リリースで発表した。

いずれも量産開始は2025年を予定する。同年の前半には、Intel 18Aの最初の外部顧客向け製品の生産も開始する見込みだ。

Intelは最先端プロセスノード「Intel 18A」の順調な稼働をアピール (C) Intel Foundry

Intel 18AはIntel 20A（2.0nmプロセス相当）をベースとした改良版の製造技術で、同社はPanther LakeとClearwater Forestがいずれも、追加構成や変更なしでOSが正常に起動したと発表。Intel 18Aは、2024年9月3日に正式発表予定のクライアント向け製品「Lunar Lake」でも使われる予定だったが、最終的にLunar LakeはTSMCの製造プロセス（N3B、N6）を採用。Lunar Lakeの次々世代SoCにあたるPanther LakeがIntel 18Aで製造される予定となっている。

Intel 18AではRibbonFETアーキテクチャと、PowerViaという技術を導入している。RibbonFETは、一般的にGAAと呼ばれる構造をIntelとして初めて導入したもので、流れる電流をより綿密に制御でき、チップの小型化や省電力性を高められる。PowerViaは電力供給をチップ前面から分離させることで、電力効率が向上する。Intelではこれらの技術を搭載した製品ではコンピューティング性能とバッテリー寿命が大きく向上する可能性があるとしている。