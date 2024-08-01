ASUS JAPANは8月1日、最大50TOPSのAI機能を備え、NPU搭載のCPU「AMD Ryzen AI 300シリーズ」または「AMD Ryzen AI」機能を搭載した「AMD Ryzen 7 8845HS 8コア／16スレッド」採用の8製品17モデルを発表した。同日より順次販売する。価格は169,800円〜。

新たに発表されたのは、薄く軽く美しいデザインが特徴のプレミアムノートPC「ASUS Zenbook S 16 UM5606」、カジュアルなライフスタイルに溶け込むデザインの「ASUS Vivobook S 14 M5406」と「ASUS Vivobook S 16 M5606」の3製品（5モデル）と、クリエイター向けの「ASUS ProArt P16 H7606」、「ASUS ProArt PX13 HN7306」の2製品（4モデル）、ゲーミングブランドROGの「ROG Zephyrus G16 GA605」（4モデル）、ゲーミングシリーズTUF Gamingの「ASUS TUF Gaming A14 FA401」、「ASUS TUF Gaming A16 FA608」の2製品（4モデル）の8製品17モデル。

ASUS Zenbookシリーズ、ASUS Vivobookシリーズ、ASUS ProArtシリーズには、ASUS独自のAI対応アプリケーションを搭載。AIが写真や動画を自動で整理して管理するAIマルチメディアライブラリ「StoryCube」を搭載するほか、ASUS ProArt シリーズには画像生成AIツール「MuseTree」も搭載。これらのアプリケーションは無料で利用可能。また、すべてのモデルにAI処理を瞬時に実行できるWindows Copilotキーを備えた。

ASUS Zenbook S 16 UM5606WA

ASUS Zenbook S 16 UM5606（上：スカンジナビアンホワイト／下：スマイアグレー）

ASUS Zenbook S 16 UM5606WAは、CPUにAMD Ryzen AI 9 HX 370を搭載。最大TDP 28Wの省電力ながら最大50TOPSのNPUを備え、プロセッサパフォーマンスは最大80TOPS。ディスプレイはアスペクト比16:10の16型リフレッシュレート120Hz対応 3.2K有機ELを搭載。ブルーライトの放出量が液晶より約70%少なく目にやさしい設計。DCI-P3 100%の広色域に対応し、DisplayHDR True Black、TÜV Rheinlandの各認証も取得済み。

16型のノートPCとしては非常に薄く、約1.19cmの厚さと約1.5kgの軽さを実現。天板には独自開発したハイテクセラミックハイブリッド素材のセラルミナムを採用した。

主な仕様は、CPUがAMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア／24スレッド、AI機能はAMD Ryzen AI（NPUパフォーマンス 最大50TOPS、合計プロセッサパフォーマンス 最大80TOPS）、メモリは32GB LPDDR5X-7500、ストレージは1TB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）、グラフィックスはAMD Radeon Graphics（CPU内蔵）、ディスプレイは16型有機EL（グレア、2,880×1,800ドット）。

インタフェースはHDMI×1、USB4（Type-C、PD対応）×2、USB3.2（Type-A Gen2）×1、SDカードリーダー×1、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック×1。Webカメラは207万画素赤外線カメラ内蔵（顔認証対応）。通信機能はIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4。バッテリー駆動時間は約13.8時間。OSはWindows 11 Home 64bit。本体サイズはW353.6×D243.0×H11.9～12.9mm、重さは約 1.5kg。

本体カラーがスカンジナビアンホワイトの「UM5606WA-AI9321WH」とスマイアグレーの「UM5606WA-AI9321GR」の2モデルを用意する。価格はUM5606WA-AI9321WH、UM5606WA-AI9321GRともに319,800円。発売日は8月1日。

ASUS Vivobook S 16 M5606／ASUS Vivobook S 14 M5406

上：ASUS Vivobook S 16 M5606／下：ASUS Vivobook S 14 M5406

ASUS Vivobook S 16 M5606WAおよびASUS Vivobook S 14 M5406WA-AI9321Wは、CPUにAMD Ryzen AI 9 HX 370が、ASUS Vivobook S 14 M5406WA-AI9245WにはAMD Ryzen AI 9 HX 365が搭載され、最大TDP 28Wで省電力性を持ちながら最大50TOPSのNPUを搭載した。

ASUS Vivobook S 16 M5606WAおよびASUS Vivobook S 14 M5406WAは最薄部が13.9mmと非常に薄く、ASUS Vivobook S 16 M5606WAは約1.5kg、ASUS Vivobook S 14 M5406WAは約1.3kgと、通常の16型や14型ノートPCと比べて軽い。

ASUS Vivobook S 16 M5606WAにはアスペクト比16:10の16型リフレッシュレート120Hz対応の3.2K有機ELディスプレイを、ASUS Vivobook S 14 M5406WAにはアスペクト比16:10の14型リフレッシュレート60Hzの3K有機ELディスプレイを搭載。ブルーライトの放出量が液晶ディスプレイよりも約70%少ないとする。DCI-P3 100%の広色域に対応するほか、DisplayHDR True BlackやTÜV Rheinlandの認証を取得している。

M5606WA-AI9321WとM5406WA-AI9321Wの主な仕様は、CPUがAMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア／24スレッド、AI機能はAMD Ryzen AI（NPUパフォーマンス 最大50TOPS、合計プロセッサパフォーマンス 最大80TOPS）、メモリは32GB LPDDR5X-7500、ストレージは1TB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）、グラフィックスはAMD Radeon Graphics（CPU内蔵）。ディスプレイはM5606WA-AI9321Wが16型有機EL（グレア、3,200×2,000ドット）、M5406WA-AI9321Wが14型有機EL（グレア、2,880×1,800ドット）。

M5406WA-AI9245WのCPUはAMD Ryzen AI 9 365 10コア／20スレッド、AI機能はAMD Ryzen AI（NPUパフォーマンス 最大50TOPS、合計プロセッサパフォーマンス 最大73TOPS）、メモリは24GB LPDDR5X-7500、ストレージは512G SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）、グラフィックスはAMD Radeon Graphics（CPU内蔵）。ディスプレイは14型有機EL（グレア、1,920×1,200ドット）。

インタフェースは3モデルとも、HDMI×1、USB4（Type-C、PD対応）×1、USB3.2（Type-C Gen1、PD対応)×1、USB3.2（Type-A Gen2）×1、microSDカードリーダー×1、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック×1。Webカメラは207万画素赤外線カメラ内蔵（顔認証対応）。通信機能はIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax（Wi-Fi 6）、Bluetooth 5.3。

バッテリー駆動時間はM5606WA-AI9321Wが約14.7時間、M5406WA-AI9321Wが約11時間、M5406WA-AI9245Wが約13.1時間。OSはWindows 11 Home 64bit。本体サイズはM5606WA-AI9321WがW353.6×D246.9×H13.9～15.6mm、重さは約1.5kg。M5406WA-AI9321WとM5406WA-AI9245WはW310.5×D221.9×H13.9～15.6mm、重さは約1.3kg

本体カラーは3モデルともニュートラルブラック。価格はM5606WA-AI9321Wが219,800円、M5406WA-AI9321Wが209,800 円、M5406WA-AI9245Wが169,800円。UM5606WA-AI9321WH。発売日はM5606WA-AI9321WとM5406WA-AI9321Wが8月1日、M5406WA-AI9245Wが9月上旬以降。

ASUS ProArt PX13 HN7306

ASUS ProArt PX13 HN7306（ナノブラック）

薄部15.8mm、軽さ約1.38kgで画面が360度回転するコンバーチブルノートPC。ノートPCモード、テントモード、タブレットモード、スタンドモードの4つのモードで使用可能。ディスプレイはアスペクト比16:10のタッチ対応の13.3型3K有機ELディスプレイを採用。

CPUにAMD Ryzen AI 9 HX 370と最大50TOPSのNPUを搭載。上位モデルではNVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPUを備え、動画像編集や3Dモデルの編集が快適に行えるとする。タッチパッド部分には「ASUS DialPad」を搭載し、さまざまなアプリケーションのショートカットを設定できる。

主な仕様は、CPUがAMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア／24 スレッド、AI機能はAMD Ryzen AI（NPUパフォーマンス 最大50TOPS、合計プロセッサパフォーマンス 最大80TOPS）、メモリは32GB LPDDR5X-7500、ストレージは1TB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）、ディスプレイは13.3型有機EL（グレア、2,880×1,800ドット）。

グラフィックスはHN7306WI-AI9321R4070WがNVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop、HN7306WV-AI9321R4060WにはNVIDIA GeForce RTX 4060 Laptopを搭載する。

インタフェースは、HDMI×1、USB4（Type-C、PD対応）×2、USB3.2（Type-A Gen2）×1、microSDカードリーダー×1、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック×1。Webカメラは207万画素赤外線カメラ内蔵（顔認証対応）。通信機能はIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4。OSはWindows 11 Home 64bit。本体サイズはW298.2×D209.9×H15.8～17.7mm、重さは約1.38kg。本体カラーは2モデルともナノブラック。価格はHN7306WI-AI9321R4070Wが429,800円、HN7306WV-AI9321R4060Wが299,800円。発売日はともに8月1日。

ROG Zephyrus G16 GA605

ROG Zephyrus G16 GA605（上：エクリプスグレー／下：プラチナホワイト）

ROG Zephyrus G16 GA605は、軽さ約1.85kgを実現した16型ゲーミングノートPC。CPUにAMD Ryzen AI 9 HX 370が搭載され、最大50TOPSのNPUを備える。グラフィックスには最大NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptopを搭載。

ディスプレイは16型2.5K有機ELを採用し、240Hzのリフレッシュレートに対応。応答速度は0.2ms。ROG Zephyrus G16 GA605WVはワイドTFTカラー液晶を搭載する。CPU部分に液体金属グリスを使用、薄型筐体には3つのファンと4本のヒートパイプが搭載することで効率的な冷却が行われるとする「ROGインテリジェントクーリング」システムを備える。

主な仕様は、CPUがAMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア／24 スレッド、AI機能はAMD Ryzen AI（NPUパフォーマンス 最大50TOPS、合計プロセッサパフォーマンス 最大80TOPS）、メモリは32GB LPDDR5X-7500、ストレージは1TB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）。

GA605WI-AI9R4070G、GA605WI-AI9R4070WのグラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop、ディスプレイは16型有機EL（グレア、2,560×1,600ドット）。GA605WV-AI9R4060G、GA605WV-AI9R4060WのグラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop、ディスプレイは16型ワイドTFTカラー液晶（グレア、2,560×1,600ドット）。

インタフェースは、HDMI×1、USB4（Type-C、PD対応）×2、USB3.2（Type-C Gen1、PD対応)×1、USB3.2（Type-A Gen2）×2、SDカードリーダー×1、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック×1。Webカメラは207万画素赤外線カメラ内蔵（顔認証対応）。通信機能はIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4。OSはWindows 11 Home 64bit。

本体サイズはGA605WI-AI9R4070G、GA605WI-AI9R4070WがW354×D246×H14.9～16.4mm、重さは約1.85kg。GA605WV-AI9R4060G、GA605WV-AI9R4060WがW354×D246×H16.2～17.2mm、重さは約1.85kg。

本体カラーはGA605WI-AI9R4070GとGA605WV-AI9R4060Gがエクリプスグレー、GA605WI-AI9R4070WとGA605WV-AI9R4060Wがプラチナホワイト。価格はGA605WI-AI9R4070Gが489,800円、GA605WI-AI9R4070Wが439,800円。GA605WV-AI9R4060GとGA605WV-AI9R4060Wは309,800円。発売日はGA605WI-AI9R4070GとGA605WI-AI9R4070Wが8月1日、GA605WV-AI9R4060GとGA605WV-AI9R4060Wが8月2日。

ASUS TUF Gaming A16／ASUS TUF Gaming A14

上：ASUS TUF Gaming A16 FA608／下：ASUS TUF Gaming A14 FA401

SUS TUF Gaming A14 FA401は最薄部16.9mm、重さ約1.46kgの14型ゲーミングノートPC。16型ゲーミングノートPCのASUS TUF Gaming A16 FA608シリーズはRJ45ポートを搭載する。メモリは32GB LPDDR5X-7500、ストレージは1TB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）。

ASUS TUF Gaming A16 FA608およびASUS TUF Gaming A14 FA401WVにはAMD Ryzen AI 9 HX 370を搭載し、最大50TOPSのNPUを備える。ASUS TUF Gaming A14 FA401UVにはAMD Ryzen 7 8845HS 8コア／16スレッドが搭載され、最大16TOPSのNPUを備える。グラフィックスには最大NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptopを搭載。ディスプレイはリフレッシュレート165Hzに対応した2.5K解像度の14型または16型ワイドTFT液晶を搭載。

主な仕様は、FA608WI-AI9R4070、FA608WV-AI9R4060、FA401WV-AI9R4060のCPUがAMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア／24 スレッド、AI機能はAMD Ryzen AI（NPUパフォーマンス 最大50TOPS、合計プロセッサパフォーマンス 最大80TOPS）。FA401UV-R7R4060のCPUはAAMD Ryzen 7 8845HS 8コア／16スレッド、AI機能はAMD Ryzen AI（NPUパフォーマンス 最大16TOPS、合計プロセッサパフォーマンス 最大38TOPS）。

グラフィックスはFA608WI-AI9R4070がNVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop、FA608WV-AI9R4060がNVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop、FA401WV-AI9R4060とFA401UV-R7R4060がNVIDIA GeForce RTX 4060 Laptopを搭載。

以下、FA608WI-AI9R4070とFA608WV-AI9R4060に関して、ディスプレイは16型有機EL（グレア、2,560×1,600ドット）、インタフェースはHDMI×1、USB4（Type-C）×1、USB3.2（Type-C Gen2 PD対応）×1、USB3.2（Type-A Gen2）×2、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック×1。Webカメラは207万画素赤外線カメラ内蔵（顔認証対応）。通信機能は1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T（RJ45）、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3。本体サイズは、W354×D269×H17.9～25.7mm、重さは約2.2kg。OSはWindows 11 Home 64bit。

以下、FA401WV-AI9R4060とFA401UV-R7R4060に関して、ディスプレイ14型ワイドTFTカラー液晶（ノングレア、2,560×1,600ドット）、インタフェースはHDMI×1、USB4（Type-C PD対応）×1、USB3.2（Type-C Gen2 PD対応）×1、USB3.2（Type-A Gen2）×2、microSDカードリーダー×1、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック×1。Webカメラは207万画素赤外線カメラ内蔵（顔認証対応）。通信機能はIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax（Wi-Fi 6E）+Bluetooth 5.3。本体サイズはW311×D227×H16.9～19.9mm、重さは約1.46kg。OSはWindows 11 Home 64bit。

本体カラーは4モデルともイェーガーグレー。価格はFA608WI-AI9R4070が319,800円、FA608WV-AI9R4060が309,800円、FA401WV-AI9R4060が339,800円、FA401UV-R7R4060が249,800円。発売日はFA608WI-AI9R4070とFA608WV-AI9R4060が9月下旬予定、FA401WV-AI9R4060とFA401UV-R7R4060は8月1日。