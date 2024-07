KDDIは7月16日、快適な音楽フェスをサポートする取り組み「auフェスプロジェクト」を、昨年に続き2024年夏も実施していくと発表した。

auフェスプロジェクト

対象となるのは「FUJI ROCK FESTIVAL ‘24」「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」「SUMMER SONIC 2024 TOKYO」「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2024」「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」の5つの音楽フェス。

auブースを出展し、無料充電サービスや撮影スタッフ常駐のフォトスポットなどを提供する。車載型基地局/可搬型基地局による通信対策も行い、一部のイベントでは、衛星ブロードバンド「Starlink」を活用したWi-Fiスポット「フェスWi-Fi」も開放する。

「FUJI ROCK FESTIVAL ‘24」のauブースイメージ

各イベントにおけるサポート内容は以下のとおり。