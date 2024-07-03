アンカー・ジャパンは7月3日、アマゾンが実施する大型セール「プライムデー」とその先行セールで割引販売する製品の一部を公開した。セールでは260製品以上を最大50％オフで販売する。
プライムデーの期間は、先行セールが2024年7月11日0時～7月15日23時59分まで。プライムデーが7月16日0時～7月17日23時59分まで。
プライムデーは、Amazonの有料メンバー「プライム会員」向けに毎年1回行われる大規模セール。アンカー・ジャパンは、ポータブル電源を含むチャージング関連製品やオーディオ製品、家電製品など、過去最多となる260製品以上を出品し、最大50％割引で販売する。
セールの目玉製品の1つが、アウトドアシーズンに最適なポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」。1500Wの定格出力に対応し、夏のアウトドアのほか、防災に対する電池の備蓄など幅広く活用できる製品となる。プライムデーでは発売以来最安となる40％オフの83,900円で販売される。
また、ハイレゾ音源を再生できる完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」や、Google TVを搭載したモバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3」、財布やカードケースに収納できるカード型紛失防止トラッカー「Eufy Security SmartTrack Card」も注目だ。主な対象製品（一部抜粋）とセール価格は以下の通り。
- ポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」ダークグレー：83,900円（40％オフ）
- 電源タップ「Anker Prime Charging Station （6-in-1, 140W）」ブラック：9,990円（33％オフ）
- USB急速充電器「Anker Nano II 65W」ブラック：2,990円（33％オフ）
- ドッキングステーション「Anker 675 USB-C ドッキングステーション（12-in-1, Monitor Stand, Wireless）」ダークグレー：22,990円（30％オフ）
- マグネット式ワイヤレス充電器「Anker 633 Magnetic Wireless Charger （MagGo）」ブラック：9,480円（27％オフ）
- モバイルバッテリー「Anker Power Bank（30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル）」ブラック：4,490円（25％オフ）
- 紛失防止トラッカー「Eufy Security SmartTrack Card」ブラック：2,690円（33％オフ）
- 完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」ミッドナイトブラック：10,490円（30％オフ）
- オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「Soundcore AeroFit」ブラック：12,690円（25％オフ）
- モバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3」ブラック：52,490円（25％オフ）