スクウェア・エニックスは、「キングダム ハーツ」シリーズのSteam版を6月14日に配信開始した。

  • Steam版キングダムハーツ

配信を記念して、2024年6月14日から2024年7月12日2時までの期間限定セールを実施。『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX–』『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』『KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）』と、これら3タイトルがセットになった『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』を、それぞれ31％オフで提供する。

  • Steam版キングダムハーツ

さらに、「キングダム ハーツ」公式Xアカウントにてフォロー&リポストキャンペーンを開催。抽選で「Steam Deck OLED 1TB」や「キングダム ハーツ / マウスパッド」などが当たる。

【賞品・当選人数】
Steam Deck OLED 1TB ×3名
キングダム ハーツ / マウスパッド Vol. 1 ×10名
キングダム ハーツ / マウスパッド Vol. 2 ×10名
キングダム ハーツ / マウスパッド Vol. 3 ×10名
キングダム ハーツ / マウスパッド Vol. 4 ×10名

  • Steam版キングダムハーツ

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