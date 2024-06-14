スクウェア・エニックスは、「キングダム ハーツ」シリーズのSteam版を6月14日に配信開始した。
配信を記念して、2024年6月14日から2024年7月12日2時までの期間限定セールを実施。『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX–』『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』『KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）』と、これら3タイトルがセットになった『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』を、それぞれ31％オフで提供する。
さらに、「キングダム ハーツ」公式Xアカウントにてフォロー&リポストキャンペーンを開催。抽選で「Steam Deck OLED 1TB」や「キングダム ハーツ / マウスパッド」などが当たる。
【賞品・当選人数】
Steam Deck OLED 1TB ×3名
キングダム ハーツ / マウスパッド Vol. 1 ×10名
キングダム ハーツ / マウスパッド Vol. 2 ×10名
キングダム ハーツ / マウスパッド Vol. 3 ×10名
キングダム ハーツ / マウスパッド Vol. 4 ×10名
#Steam 版「#キングダムハーツ 」シリーズ— キングダム ハーツ (@_KINGDOMHEARTS) June 14, 2024
本日配信👑 31%OFFセール実施中📢
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配信を記念したキャンペーンも開催🎉
抽選で豪華賞品をプレゼント✨
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