Ascendant Studiosは5月24日（現地時間）、展開中の最新ゲーム『Immortals of Aveum（アヴェウムの騎士団）』においてアップデートをリリースし、その中でフレーム生成機能を有効化した。家庭用ゲーム機でフレーム生成機能を使える初めてのゲームタイトルだとしている。

PlayStation 5に“AMD FSRフレーム生成機能”を搭載したゲームが初登場

『Immortals of Aveum（アヴェウムの騎士団）』は、Ascendant Studiosが開発してElectronic Artsがパブリッシングを務めている最新ゲーム。PlayStation 5、Xbox Series X/S、Windowsでプレイでき、Windows版ではNVIDIA DLSSも利用可能。今回AMD FSR 3へのサポートが追加されており、その中でフレーム生成機能も搭載。PlayStation 5、Xbox Series X/Sでも利用できるというもので、家庭用ゲーム機として初めてフレーム生成機能をサポートする。そのほか、下記の改善・品質向上が図られている。

すべてのプラットフォームでHDRを実現

AMD FSR 3とフレーム・ジェネレーション（全プラットフォーム

全プラットフォームでFSR 3がVRRディスプレイをサポート

PCにおけるFSR 3の改善

ゲームプレイ・アップデート 「The Echollector」の新たな終盤目標とボス戦

新しい難易度モード 「Grand Magnus」でのより厳しい挑戦

DLSSの主な修正

マウス感度などマウス設定の改善

コンソールの明るさ調整とガンマ補正スライダーの追加

その他多数のパフォーマンス改善、バグ修正、ゲーム機能強化

The update you've been waiting for is here! Today's patch makes #ImmortalsOfAveum the first game to implement AMD #FSR 3 with Frame Gen on consoles

🎮 FSR 3 with Frame Gen on consoles.

⭐ FSR 3 updates for PC

😎 HDR on PC

Patch Notes 🔗⬇️@amdradeon pic.twitter.com/vettAfLiwV — Immortals of Aveum (@ImmortalsAveum) May 24, 2024

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