PlayStation 5に“AMD FSRフレーム生成機能”を搭載したゲームが初登場

Ascendant Studiosは5月24日(現地時間)、展開中の最新ゲーム『Immortals of Aveum(アヴェウムの騎士団)』においてアップデートをリリースし、その中でフレーム生成機能を有効化した。家庭用ゲーム機でフレーム生成機能を使える初めてのゲームタイトルだとしている。

『Immortals of Aveum(アヴェウムの騎士団)』は、Ascendant Studiosが開発してElectronic Artsがパブリッシングを務めている最新ゲーム。PlayStation 5、Xbox Series X/S、Windowsでプレイでき、Windows版ではNVIDIA DLSSも利用可能。今回AMD FSR 3へのサポートが追加されており、その中でフレーム生成機能も搭載。PlayStation 5、Xbox Series X/Sでも利用できるというもので、家庭用ゲーム機として初めてフレーム生成機能をサポートする。そのほか、下記の改善・品質向上が図られている。

The update you've been waiting for is here! Today's patch makes #ImmortalsOfAveum the first game to implement AMD #FSR 3 with Frame Gen on consoles

🎮 FSR 3 with Frame Gen on consoles.

⭐ FSR 3 updates for PC

😎 HDR on PC

Patch Notes