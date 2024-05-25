Ascendant Studiosは5月24日（現地時間）、展開中の最新ゲーム『Immortals of Aveum（アヴェウムの騎士団）』においてアップデートをリリースし、その中でフレーム生成機能を有効化した。家庭用ゲーム機でフレーム生成機能を使える初めてのゲームタイトルだとしている。

  • PlayStation 5に“AMD FSRフレーム生成機能”を搭載したゲームが初登場

『Immortals of Aveum（アヴェウムの騎士団）』は、Ascendant Studiosが開発してElectronic Artsがパブリッシングを務めている最新ゲーム。PlayStation 5、Xbox Series X/S、Windowsでプレイでき、Windows版ではNVIDIA DLSSも利用可能。今回AMD FSR 3へのサポートが追加されており、その中でフレーム生成機能も搭載。PlayStation 5、Xbox Series X/Sでも利用できるというもので、家庭用ゲーム機として初めてフレーム生成機能をサポートする。そのほか、下記の改善・品質向上が図られている。

  • すべてのプラットフォームでHDRを実現
  • AMD FSR 3とフレーム・ジェネレーション（全プラットフォーム
  • 全プラットフォームでFSR 3がVRRディスプレイをサポート
  • PCにおけるFSR 3の改善
  • ゲームプレイ・アップデート 「The Echollector」の新たな終盤目標とボス戦
  • 新しい難易度モード 「Grand Magnus」でのより厳しい挑戦
  • DLSSの主な修正
  • マウス感度などマウス設定の改善
  • コンソールの明るさ調整とガンマ補正スライダーの追加
  • その他多数のパフォーマンス改善、バグ修正、ゲーム機能強化

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