分散型SNSのBlueskyで、ダイレクトメッセージ(DM)機能が使えるようになった。iOS/AndroidアプリのVer.1.83以降と、Web版で利用できる。

モバイルアプリでは画面下部中央の吹き出しアイコンから、Web版では左サイドバーの“チャット”や、各ユーザーのプロフィール画面上部に現れる吹き出しアイコンから利用できる。

DMを送れる・受け取れる範囲は、すべてのユーザー/フォローしている人が選べ、誰からも受け取らないようにすることもできる。デフォルトでは 「フォローしているユーザー」が選択されている。

ブロックしたユーザーからはDMは送られないが、ミュートしたユーザーからはDMが送られてくる。DM機能のなかでユーザーを個別にブロックすることもできる。

Blueskyの運営に対してDMを報告をすることも可能。運営側は、報告されたメッセージとその前後のメッセージを確認し、違反行為を認めた場合にはDM機能の一時的または恒久的な利用停止、さらにはアカウントの完全削除などの対応を取る可能性がある。DM機能を使ってスパムや嫌がらせなどの不正行為が行われていないか調査するため、まれにBlueskyの運営チームがDMを開示する場合があるという。

なお、今回の“最初のバージョン”のDM機能はテキストメッセージのみを送れる機能制限版で画像送信や暗号化には対応していないが、今後は画像やその他の形式のメディアの送信、エンドツーエンドの暗号化メッセージに対応予定。さらにグループチャットも作成できるようになるという。

Now available: DMs! Start a private conversation with a friend directly on Bluesky within the Chat tab. 💬 Update to the latest version of the app (1.83) or refresh on desktop to start chatting!



[image or embed]