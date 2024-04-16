NVIDIA JAPANは4月16日、同社が展開するパートナープログラム「NVIDIA Partner Network」における日本国内アワードを発表した。Best NPN of the Yearには伊藤忠テクノソリューションズが輝いている。
NVIDIA Partner Networkは、NVIDIAが展開して日本国内の企業が約80社加入しているパートナープログラム。販売パートナーだけでなく、クラウドパートナーやコンサルティングパートナーも含まれており、パートナーエコシステムは継続して拡大し続けているという。今回Best NPN of the Yearに伊藤忠テクノソリューションズが選ばれ、去年「Best Software Partner of the Year」の受賞からナンバーワンに昇格した。同社は2017年のパートナープログラム発足から加入している。
- Best NPN of the Year：伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
- Best Distributor of the Year：株式会社マクニカ
- Marketing Award：株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
- Solution Provider Award：GDEP
- Solution Provider Award：HPC システムズ株式会社