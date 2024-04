PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。それぞれ、2024年4月16日からの提供を予定するが、『ザァオ:ケンゼラの物語』は4月24日の発売後から提供開始、『ANIMAL WELL』は5月9日の発売後から提供開始だ。

『デイヴ・ザ・ダイバー』(PS5/PS4)

『ザァオ:ケンゼラの物語』(PS5)

『ANIMAL WELL』(PS5)

『オッドボーラーズ』(PS4)

『ザ クルー2』(PS4)

『Construction Simulator』(PS5/PS4)

『ラジィ 古の伝説』(PS5/PS4)

『レゴ ニンジャゴー ムービー ザ・ゲーム』(PS4)

『Nour: Play With Your Food』(PS5/PS4)

『デリバー アス マーズ』(PS5/PS4)

『LEGO マーベル アベンジャーズ』(PS4)

『Miasma Chronicles』(PS5)

『Stray Blade』(PS5)



「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『Alone in the Dark: The New Nightmare』(PlayStation)

『STAR WARS: Rebel Assault II: The Hidden Empire』(PlayStation)

『俺の屍を超えてゆけ』(PSP)

『メディーバル 甦ったガロメアの勇者』(PlayStation)