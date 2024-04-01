Cygamesは、『ウマ娘 プリティーダービー』の『UMA STARS』特設サイトならびに新曲「宇宙走娘＜コスモピュエラ＞ 銀河冒険譚」MVの公開、プレゼントキャンペーンの開催などを発表した。
『宇宙走娘＜コスモピュエラ＞』は、銀河の調和を保つ『UMA STARS』を巡り、特異点へと旅立った選ばれし者。メンバーは、ミホノブルボンSJ、ネオ・アドマイヤベガ、ヴィブロス・ネオ、ネオ・アグネスタキオン、ネオ・ネオユニヴァース、ハロン02。任務を終えた“彼女たち”が帰還する。
『宇宙走娘＜コスモピュエラ＞』の帰還を記念して、2024年4月1日12時に、トレーナー（ゲームユーザー）にジュエル500個と『スペースジャーニージュース』1つをプレゼントする。受取期間は2024年5月1日23時59分。
また、ウマ娘公式 YouTube「ぱかチューブっ!」にて、「宇宙走娘＜コスモピュエラ＞ 銀河冒険譚」MVを公開。2024年4月1日12時からは、ゲーム『ウマ娘』内のウマうたジュークボックスに楽曲を追加する。
さらに、特設サイトを2024年4月1日0時から2024年4月10日11時59分まで公開。オリジナル シェルパーカー、オリジナル モンスターパーカーが各10名に当たるキャンペーンを開催する。
【UMA STARS】— ウマ娘プロジェクト公式アカウント (@umamusu) March 31, 2024
任務を終えた"彼女たち"が帰還する。
彼女たちは『宇宙走娘＜コスモピュエラ＞』。
銀河の調和を保つ『UMA STARS』を巡り、特異点へと旅立った選ばれし者。
これは宇宙の遥かな闇に光を灯す、彼女たちの伝説。https://t.co/F8vju8kkIy#ウマ娘 #宇宙走娘 #ウマ娘エイプリルフール pic.twitter.com/5vPdch4kHu