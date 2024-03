MOTTERUは3月28日、グラデーションカラーのUSBケーブルを直販サイトなどで販売開始した。「シャーベットカラー」「コットンキャンディーカラー」の2色を、USB-A to Lightning/USB-A to USB-Cの2種類で用意する。価格はUSB-A to Lightningケーブルが2,580円、USB-A to USB-Cケーブルが1,380円。



USB-A to Lightningケーブル(左)と、USB-A to USB-Cケーブル(右)

柔らかく絡みにくいUSBケーブルで、シャーベットカラーは淡いピンクから水色に変化するパステル系のグラデーション、コットンキャンディーカラーは濃いピンクから紫に変化するビビッドな色のグラデーションとなっている。

ケーブルは柔らかく取りまとめやすいほか、50,000回の折り曲げ試験をクリアし断線にも強い仕上がりという。オリジナルカラーのケーブルバンドも付属する。ケーブル長はいずれも100cm。

重さは2種類とも約30g。転送速度は最大480Mbpsをサポートする。