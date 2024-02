無印良品からスマホ用充電器・ケーブルの新製品、電源プラグ付きモバイルバッテリーも

「無印良品」を展開する良品計画は2月29日、USB充電器やケーブルの新製品を発売した。

スマートフォンやノートパソコンの充電に使える「急速充電器」3種類、モバイルバッテリーとしてもUSB AC充電器としても使える電源プラグ付きの「急速充電ができるモバイルバッテリー付充電器」2種類、シリコン被覆を採用した「やわらかくて絡まりにくいUSBケーブル」8種類の計13製品を一挙に発売する。

急速充電器はUSB PDに対応し、特にUSB-C×2口+USB-A×1口の上位モデルは65Wと出力も高く、ノートパソコンなども充電できる。AC充電器/モバイルバッテリーの一台二役で使える「急速充電ができるモバイルバッテリー付充電器」は5,000mAhモデルと10,000mAhモデルから選べる。

ケーブルは無印良品のプロダクトらしい白とグレーの2色を用意し、長さは1m。コネクタの組み合わせはUSB-A to C、USB-C to C、USB-A to Lightning、USB-C to Lightningの4通りから選べる。