プリンストンは12月15日、タフネス性能に優れるURBAN ARMOR GEAR製のUSBケーブル「KEVLAR CORE USB-C to C POWER CABLE」と「KEVLAR CORE USB-C to LIGHTING POWER CABLE」を発表した。5万回の耐屈曲テストをクリアしたKEVLAR COREと二重編組ナイロンの外装によって、強度と耐久性を高めた。店頭予想価格は、KEVLAR CORE USB-C to C POWER CABLEが3,280円前後、KEVLAR CORE USB-C to LIGHTING POWER CABLEが5,580円前後。12月22日より発売する。

KEVLAR CORE USB-C to C POWER CABLE

日常の激しい摩耗に耐えるられるよう設計されたUSBケーブル。5万回の耐屈曲テストをクリアしたKEVLAR COREと二重編組ナイロンの外装によって、強度と耐久性を高めている。コネクターは両端ともにUSB Type-Cで、本体カラーはブラック/グレイとブラック/オレンジの2色を用意する。

KEVLAR CORE USB-C to C POWER CABLE(ブラック/オレンジモデル)

充電だけでなくデータ転送にも使える。充電は最大60Wでの急速充電に対応し、スマートフォンやタブレットを効率良く充電できる。ケーブルをまとめるためのケーブルタイを備え、ケーブル長は約1.5m、重さは約48g。

KEVLAR CORE USB-C to LIGHTING POWER CABLE

USB Type-CとLightningコネクターを備えるモデル。急速充電は最大30Wに対応し、重さは約51g。そのほかの主な機能や仕様は共通だ。