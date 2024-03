タリーズコーヒージャパンは『Pokémon GO(ポケモンGO)』のイベント「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」の参加券プレゼントキャンペーンを、タリーズコーヒー店舗で3月25日より開催する。

「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」は、特別なタイムチャレンジをクリアすると、ゲームで役立つ道具や特別なポケモンをゲットできるイベント。

タリーズコーヒー店舗で開催される「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」参加券プレゼントキャンペーンでは、「タリーズ公式アプリ」内の参加券入手用バーコードを商品注文前に従業員に提示し、「タリーズ公式アプリ」登録のタリーズカードで1会計700円以上(税込)買い物をすることで、参加券を取得できる。参加券の入手期間は2024年3月25日から4月9日まで。

©2024 Niantic, Inc. ©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。